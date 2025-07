Ontdek de verhalen van eilanders in het nieuwste TOF magazine

Vanaf maandag 7 juli 2025 is TOF magazine 12 gratis verkrijgbaar bij diverse verspreidpunten op Goeree-Overflakkee. De nieuwste editie werd op woensdag 2 juli 2025 feestelijk gelanceerd bij Deltawind in Oude-Tonge. Tijdens de lancering waren TOF-vrijwilligers, sponsors en geïnterviewden aanwezig om samen de eerste exemplaren in ontvangst te nemen.

Trots

TOF magazine wordt in een oplage van 5.000 stuks verspreid en is nog steeds volledig gratis én zonder advertenties, mogelijk gemaakt door de steun van talloze lokale sponsors. Stichting Trots op Flakkee wil met dit magazine laten zien hoe bijzonder het eiland Goeree-Overflakkee is en de inwoners inspireren om daar trots op te zijn.

Singer-songwriter Clementine Volker op de cover

Op de cover van deze twaalfde editie staat singer-songwriter Clementine Volker uit Goedereede. In een interview vertelt ze over haar indrukwekkende muzikale cv én over de inspiratie die ze haalt uit de rust en ruimte van het eiland. Die unieke omgeving vormt een belangrijke voedingsbodem voor haar muziek.

Van Dafjes tot tulpen

Ook in deze editie vind je weer een breed palet aan verhalen van het eiland zelf. Zo lees je onder meer over de bijzondere bidprentjesverzameling van Tim Jochems uit Oude-Tonge, een kleurrijk artikel over de pluktuin bij Dirksland, het sportverhaal van wielrenner Marjolein van ’t Geloof uit Dirksland en de passie van Dick van Bloois uit Melissant voor zijn DAF’jes. Daarnaast komt tulpenboer Jasper Dogterom aan het woord in een artikel over zijn passie voor het familiebedrijf en de productie van tulpen.

Gratis verkrijgbaar

TOF magazine 12 is af te halen bij de bekende verspreidpunten, waaronder de bibliotheken op het eiland en bij de sponsors. Kijk voor een volledig overzicht van de locaties op www.trotsopflakkee.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel