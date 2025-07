Molen de Dankbaarheid opgefrist

Molen De Dankbaarheid in Herkingen ziet er weer goed uit. De werkzaamheden zijn verzorgd in opdracht van Molenstichting Goeree-Overflakkee. Na reiniging van de gevel door Go Softwash heeft Schildersbedrijf Bazen het onderhoud verzorgd, samen met Molenmakerij Grinwis.

De Dankbaarheid is een traditionele ronde stenen grondzeiler, gebouwd in 1841. Het was oorspronkelijk een korenmolen. De molen, sinds 1973 een rijksmonument, is maalvaardig, maar sinds 1960 niet meer in bedrijf. Bijna iedere zaterdag is de molen te bezoeken. Als de blauwe wimpel uithangt, ontvangt molenaar Jan van Damme graag bezoekers.

“Na zes jaar was de Molen van Herkingen weer wel aan een opknapbeurt toe”, schrijft het schildersbedrijf op de website. Ook de Dorpsraad Herkingen is blij met het resultaat. “Mooi werk geleverd”, staat op de Facebookpagina te lezen. “Weer een molen om trots op te zijn bij binnenkomst van ons dorp Herkingen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel