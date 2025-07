Gezondheidsraad: bescherm omwonenden geitenboerderijen

Om de gezondheid van omwonenden van geitenboerderijen te beschermen, moet de overheid maatregelen nemen, staat in een rapport van de Gezondheidsraad, dat schrijft de NOS. Er is "waarschijnlijk" een oorzakelijk verband tussen wonen in de buurt van geitenhouderijen en longontstekingen. Dat longontstekingen vaker voorkomen bij omwonenden van geitenhouderijen is al veel langer bekend. Toch kon een oorzakelijk verband eerder niet worden aangetoond. Honderd procent zekerheid dat er een oorzakelijk verband is, is er nu ook nog niet.

Door NOS

Toch zegt Karien Stronks, voorzitter van de Gezondheidsraad, in gesprek met de pers dat er voldoende reden is om maatregelen te nemen. "Met grote zekerheid kunnen we zeggen dat de onderzoeken consistent in dezelfde richting wijzen."

Niet één specifieke ziekteverwekker

Dat het zo moeilijk is om een oorzakelijk verband aan te tonen, komt doordat er niet één specifieke ziekteverwekker is die longontstekingen veroorzaakt bij omwonenden van geitenboerderijen. Die longontstekingen worden veroorzaakt door een samenspel tussen heel veel verschillende factoren en mechanismen.

Dat betekent volgens de Gezondheidsraad niet dat overheden maar moeten afwachten tot een oorzakelijk verband honderd procent zeker is, zegt Stronks. "Overheden moeten nu maatregelen nemen om risico's voor de gezondheid van omwonenden te beperken."

Daarvoor kan gedacht worden aan een "breed palet aan maatregelen", van het informeren van omwonenden tot sluiting van geitenhouderijen. Ook het aanpassen van de manier van stallen uitmesten, zou een optie kunnen zijn. De onderzoekers zeggen niet welke maatregelen de overheid moet nemen.

Verder onderzoek

De Gezondheidsraad doet de komende maanden verder onderzoek, onder meer naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen. Ook bekijken de onderzoekers of bepaalde groepen extra risico lopen. Stronks benadrukt dat de overheid wat haar betreft niet hoeft te wachten met maatregelen tot dat vervolgonderzoek klaar is.

Toch wil het demissionair kabinet eerst die resultaten afwachten. Demissionair minister Jansen van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat voor het bepalen van een vervolgaanpak ook informatie uit dat volgende onderzoek nodig is. Ook boerenorganisatie LTO wil afwachten tot dat klaar is in december.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.