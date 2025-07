Waterschap meet visstand voor de waterkwaliteit

Deze zomer start waterschap Hollandse Delta met een grootschalig visonderzoek op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Het onderzoek maakt deel uit van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die waterschappen verplicht elke zes jaar te meten hoe het staat met de ecologische waterkwaliteit. De visstand is daarin een belangrijke graadmeter.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau in opdracht van het waterschap. De resultaten worden eind 2026 verwacht. De metingen vinden plaats in de zomers van 2025 en 2026, telkens van juli tot oktober.

“In schoon water leven meer soorten vissen. Door de visstand te meten, krijgen we inzicht in de waterkwaliteit en wat er eventueel moet gebeuren om die verder te verbeteren,” zegt Piet van der Eijk, heemraad watersysteem bij waterschap Hollandse Delta.

Er wordt zowel overdag als 's nachts gevist, met methoden die vissen zo min mogelijk belasten. In diep water wordt een zegen gebruikt: een groot net dat in een cirkel wordt uitgevaren en daarna langzaam wordt binnengehaald. Dicht bij de oever wordt gebruikgemaakt van elektrovisserij, waarbij vissen kort worden verdoofd en zo gemakkelijk kunnen worden gevangen.

Na vangst worden de vissen gemeten, gewogen en teruggezet op dezelfde plek. Bij warm weer geldt een tropenrooster om de dieren zoveel mogelijk te beschermen.

De locaties waar wordt gevist, liggen verspreid over het werkgebied van het waterschap. In 2025 wordt begonnen op Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Wanneer er precies op een locatie wordt gevist, hangt onder meer af van de begroeiing: in wateren met veel waterplanten vindt het onderzoek eerder plaats, voordat de plantengroei te uitbundig wordt.

Internetredactie Omroep Archipel