Certificaten voor Plusklas-leerlingen

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die op zoek zijn naar extra uitdaging, heeft RGO Middelharnis de Plusklas ontwikkeld. Tijdens een schooljaar volgen deze basisschoolleerlingen zestien lessen op RGO College waarbij zij worden uitgedaagd met boeiende lessen en activiteiten.

Ook in het schooljaar 2024/2025 was de Plusklas weer populair: veel enthousiaste leerlingen namen deel. Cryptografie, Latijn, gezichtsbedrog, een brug bouwen van papier en een dierentuin ontwerpen. Het kwam in de lessen allemaal voorbij. Voor de leerlingen die het volledige programma hebben afgerond, vond vorige week dinsdag de certificaatuitreiking plaats – een mooie afsluiting van een jaar vol nieuwe kennis en ervaringen.

RGO-docent Thiamo Bezuijen is sinds schooljaar 2024/2025 coördinator van de Plusklas. ‘Het was erg leuk om samen met collega’s een uitdagend programma voor de basisschoolleerlingen op te zetten. Veel van deze leerlingen kenden elkaar in het begin nog niet, maar het was mooi om te zien hoe snel ze contact maakten en met elkaar samen werkten.’

Ook de leerlingen kijken enthousiast terug op hun ervaringen. Zo vertelt Sam dat de lessen interessant waren en dat zij de school op een leuke manier heeft leren kennen. Serina vult aan dat ze veel heeft geleerd en zin heeft om na de zomer te starten op RGO College. Liede deed zelfs voor het tweede jaar met de Plusklas mee: “Vorig jaar deden we heel andere dingen, maar het was net zo leuk!”

Door het grote aantal aanmeldingen volgde een deel van de leerlingen uit groep 7 een verkort programma; zij ontvingen hun certificaat al eerder. Schooljaar 2025/2026 krijgt de Plusklas een vernieuwd programma. Dan gaan de leerlingen aan de slag met schoonheid, talen, de nieuwe Maasvlakte en natuur- en scheikundelessen.

