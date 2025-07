Teleurstelling voor de GO Academy

De landelijke subsidie die vijf scholen van Sopogo en de GO Academy hebben aangevraagd, is niet toegewezen. Terwijl het juist de bedoeling is om de GO Academy verder uit te bouwen.

GO Academy is een pilot van basisschool De Westhoek, de gemeente, de Dorpsraad van Ouddorp, Stichting OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en een groep enthousiaste ouders. Ze organiseren naschoolse activiteiten voor de bovenbouw van de school. De pilot is in september 2024 gestart.

De GO Academy is geen naschoolse opvang. Het project wil juist de creatieve geest van kinderen prikkelen en inspelen op hun nieuwsgierigheid en leervermogen. Ook leren leerlingen samenwerken en sociaal zijn in een ontspannen sfeer met verschillende leeftijden. Dit alles om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen.

Ingrid Zeeuw van de GO Academy is teleurgesteld. “Het zag er zó goed uit,” zegt ze. “Onze kansen leken zo groot. Er is echter door veel meer scholen subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Daarom zijn de spelregels tussendoor veranderd en hebben onze scholen op Goeree-Overflakkee helaas het nakijken.”

Ingrid is van plan nog enkele fondsen aan te schrijven. De pilot loopt ondanks deze tegenvaller nog een jaar door. “Mijn dochter gaat naar de brugklas, maar ik heb ouders gevonden die dit samen met mij willen doorzetten. De Westhoek is ook erg betrokken. We gaan dus nog minstens een jaar door.”

Voor 2025/2026 staan er al wat activiteiten in de planning. “Ik heb een ouder die bezig is met een programma om een eigen game te ontwerpen en een andere ouder die de kinderen gaat leren interviewen, vloggen & reportages maken.

Tegelijk is er ook overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. “Dat project zou iets meer op talentontwikkeling gericht zijn en iets minder op het samen met de ouders bezig zijn. Maar dat is dan ook heel grootschalig, met zo’n zestig scholen.”

Ingrid blijft enthousiast. “Ik wil dit zó graag doen! Niet alleen kinderen meer laten ervaren en ontdekken in wat zij tof vinden, in een veilige omgeving, maar ook de ouderbetrokkenheid vergroten en de verbinding met school en elkaar verstevigen. Ik geloof in: ‘It takes a village to raise a child.’”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel