Medische staf en bestuur CuraMare bundelen krachten

CuraMare heeft sinds 1 mei 2025 officieel een bestuursraad waarin de raad van bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf (VMS) gezamenlijk sturing geven aan de organisatie. Hiermee wordt de samenwerking tussen bestuur en medische staf verder versterkt en geven ze samen sturing aan de strategie, beleidsontwikkeling en -uitvoering.

De bestuursraad bestaat uit de raad van bestuur van CuraMare en de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur van de artsen (VMS). In de bestuursraad werkt de medische staf en het bestuur nog hechter samen en wordt bestuurlijke en zorginhoudelijk kennis gecombineerd. Deze integrale aanpak zorgt voor breder draagvlak, sneller besluiten nemen en zorgt dat de organisatie goed voorbereid is op veranderingen in de zorg.

Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van CuraMare, zegt hierover: "We vinden gedeeld leiderschap belangrijk. Met de bestuursraad versterken we de samenwerking tussen bestuur, medische staf en management. Dat is goed voor onze medewerkers én voor onze patiënten en cliënten.”

Marjan van Ledden-Klok, voorzitter van het bestuur van de medische staf, en Maarten Staarink, vicevoorzitter van de medische staf en voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf, voegen daaraan toe:" Deze stap onderstreept het vertrouwen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we voelen voor de toekomst van CuraMare en de zorg voor onze inwoners. Samen zorgen we ervoor dat medische deskundigheid en bestuurlijke kracht elkaar versterken."

Op de foto van links naar rechts:

Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur

Marjan van Ledden-Klok, voorzitter VMS-bestuur en kinderarts

Maarten Staarink, vicevoorzitter VMS-bestuur, voorzitter MSB-bestuur en chirurg.

Door Internetredactie Omroep Archipel