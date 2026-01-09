1000e baby van 2025 geboren bij CuraVita

Op de valreep is op woensdag 31 december 2025 om 11:54 uur de 1000e baby van het jaar geboren in Verloskundig Centrum CuraVita. Mevrouw en meneer Kazadi mochten dochter Bloom verwelkomen in het ziekenhuis in Dirksland.

Voor CuraVita is het elk jaar de vraag of de bijzondere mijlpaal van duizend baby’s wordt bereikt. Op de website van het ziekenhuis geven verpleegkundigen Romy en Leonie aan dat het tot het laatste moment spannend bleef of het aantal in 2025 gehaald zou worden.

Verloskundige Anne-Laura vertelt: “De bevalling verliep voorspoedig en Bloom kon al snel samen met haar ouders naar huis.” Ook de ouders kijken positief terug op de bevalling: “We hebben goede begeleiding gehad en zijn daar heel dankbaar voor.” Zij werden verrast met een speciaal rompertje voor hun dochter.

Bloom is geboren in een van de kraamsuites van CuraVita. Deze suites moeten zoveel mogelijk aanvoelen als thuis en hebben een privékamer en een keuken.

Door Internetredactie Omroep Archipel