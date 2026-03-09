Flakkeese Dagen 2026: Eén tent, twee dagen festival





Met een vernieuwde opzet en diverse aanpassingen in het programma maken de Flakkeese Dagen zich op voor de editie van vrijdag 10 en zaterdag 11 april 2026. De Flakkeese Dagen, die in 1989 voor het eerst werden gehouden, zijn het oudste jaarlijkse popfestival op Goeree-Overflakkee en daarmee het belangrijkste evenement van popstichting Jailhouse. Uniek is dat alle bands afkomstig zijn van het eiland of er een duidelijke binding mee hebben.

Door Ron Broekhart

De organisatie heeft het programma bekendgemaakt en licht toe wat bezoekers dit jaar kunnen verwachten. “Dit jaar wordt het een kleinere versie dan voorgaande jaren. In plaats van twee tenten hebben we er nu één. Het was financieel niet haalbaar om twee tenten neer te zetten,” vertelt Rico van Beveren, verantwoordelijk voor de algemene opbouw en logistiek. De tent is wel groter dan voorheen. “Hij is zeveneneenhalve meter langer dan de tenten die we hadden. We hebben ook geen dj’s meer en gaan terug naar het oude concept met alleen livebands,” vult Van Beveren aan. Aan de randprogrammering verandert weinig. “De foodtrucks blijven staan en de jongens van de koffiebranderij zijn er weer bij, dus dat blijft bestaan,” zegt Remco de Boet van de technische dienst.

Springkussen

Het festival begint vrijdag 10 april op de gebruikelijke tijd, om 19:00 uur. Op zaterdag 11 april start het programma eerder, om 13:30 uur in plaats van 15:00 uur. “We kunnen dan meer bands programmeren, zodat meer groepen de kans krijgen om op het festival te spelen,” aldus Van Beveren. Kinderen tot en met 13 jaar hebben gratis toegang. Op zaterdag is er een speciale kinderhoek met een springkussen en een circusschool. “Dus één tent, maar gewoon twee dagen festival. Bezoekers kunnen hun kinderen meenemen. Zij vermaken zich prima, terwijl wij voor de papa’s en mama’s zorgen,” zegt De Boet lachend.

Vrijwilliger

Klaasjan Smit is al 35 jaar als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de Flakkeese Dagen. In die periode zag hij het evenement groeien en veranderen. Eén bijzondere gebeurtenis uit al die jaren staat hem nog altijd bij. Dat was in 1993, toen voor het eerst een tent werd opgezet bij het oude Jailhouse-gebouw in Sommelsdijk. “De tent werd met haringen vastgezet. Tijdens de soundcheck van de eerste band merkte de drummer op dat het naar gas rook. Na onderzoek bleek dat we zes keer met een haring door een gasleiding waren gegaan. Gelukkig kon het snel worden gerepareerd en kon het programma gewoon doorgaan,” aldus Smit.

De festivaltent staat op evenemententerrein Oostplaat aan de Oostplaatseweg 13 in Middelharnis. In totaal treden vijftien bands op. Kaarten kosten in de voorverkoop 20 euro voor één dag en 30 euro voor beide dagen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512