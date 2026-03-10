 Luister radio: De late avond of kijk live TV

DVV'09 overhandigt kangoeroestoelen aan Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Foto

Dinsdag 10 maart 2026

Voetbalvereniging DVV’09 uit Dirksland heeft op vrijdag 6 maart 2026 twee kangoeroestoelen overhandigd aan de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Deze speciale stoel maakt langdurig huid-op-huidcontact mogelijk tussen ouders en hun, vaak te vroeg geboren, baby.

De stoel biedt comfort en ondersteuning, waardoor ouders makkelijker kunnen zitten, opstaan, borstvoeding geven en van houding veranderen tijdens het buidelen. Vertegenwoordigers van het bestuur van DVV’09 overhandigden de stoelen officieel aan medewerkers van het ziekenhuis. Dat de stoelen hard nodig zijn, bleek al snel: op het moment van de overhandiging was er al één stoel in gebruik genomen.

De stoelen zijn aangeschaft van de opbrengst van de jaarlijkse Boutmiddag en -avond in de voetbalkantine. Hier werd een bedrag van maar liefst € 10.000 opgehaald. Het oorspronkelijke doel was om één buidelstoel te kopen, maar door de hoge opbrengst kon dit worden verdubbeld. Het geld werd onder andere opgehaald met een veiling van gesigneerde profvoetbalshirts en de verkoop van DVV'09-kerstballen.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Van babymelk tot bloembakken: dit gebeurde er bij het lijsttrekkersdebat
Foto
Nachtbus Rotterdam - Goeree-Overflakkee aangenomen in gemeenteraad
Foto
Wat vinden de partijen van het daljaar in 2028?
Foto
Flakkeese Dagen 2026: Eén tent, twee dagen festival
Foto
Bewoners welkom bij presentatie nieuw multifunctioneel gebouw Dorpstienden
Foto
Gratis proeflessen voor kinderen bij verenigingen op het eiland
Foto
Lijsttrekkers Goeree-Overflakkee in debat, live te volgen bij Omroep Archipel
Foto
Buurtbemiddelaar David brengt buren weer met elkaar in gesprek
Foto
Digitale chatbot helpt inwoners bij gemeenteraadsverkiezingen
Foto
Van stembiljet tot telling: zo verlopen de verkiezingen op Goeree-Overflakkee