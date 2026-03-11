Cursus voor toekomstige waterschapsbestuursleden





In 2027 krijgen de waterschappen in Nederland een nieuw bestuur. Inwoners die interesse hebben in een rol als bestuurslid kunnen zich alvast voorbereiden. Waterschap Hollandse Delta organiseert een gratis cursus genaamd 'Actief voor het waterschap' met als starttdatum donderdag 16 april 2026.

Tijdens de cursus maken deelnemers kennis met het werk van het waterschap en de verantwoordelijkheden van bestuursleden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 'hoe overstromingen te voorkomen, hoe het water in sloten, vaarten en meren schoon en gezond te houden en welke maatregelen nodig zijn om voldoende water beschikbaar te hebben bij extreme droogte of neerslag. Ook de betaalbaarheid van deze maatregelen wordt besproken.

Deelnemers ontmoeten huidige bestuurders en krijgen inzicht in de keuzes en uitdagingen die spelen in de regio. De cursus bestaat uit vijf avonden in Ridderkerk en wordt aangeboden in april en juni 2026. Deelname is gratis.

Inwoners die in maart 2027 minimaal 18 jaar zijn en mogelijk bestuurslid willen worden, kunnen zich aanmelden via de website van het Waterschap Hollandse Delta. Hier is ook meer informatie te vinden.

