Vlammen slaan uit dak van brandende loods

Woensdag 11 maart 2026

Woensdagmiddag 11 maart 2026 is omstreeks 17:00 uur een grote brand uitgebroken in een grote loods aan de Oudelandsedijk in Nieuwe-Tonge.


Bij de brand zijn grote vlammen en veel rook zichtbaar. De vlammen sloegen uit het dak van de loods. In het pand is volgens de website van het bedrijf een handelsbedrijf gevestigd dat handelt in granen, zaden en peulvruchten. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft opgeschaald naar een zeer groot incident.

De brand werd aanvankelijk als een middel incident gemeld, maar al snel opgeschaald naar een grote brand en vervolgens naar een zeer groot incident. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ligt in de loods een grote hoeveelheid zonnebloempitten opgeslagen. Deze zijn vermoedelijk door broei gaan smeulen. Door de hitte en de hoogte van het materiaal is het vuur door het dak van de loods geslagen. 

Om het incident beter in beeld te krijgen is een drone ingezet. Met een warmtebeeldcamera kan de brandweer zien waar in de berg zonnebloempitten nog hitte en vuur aanwezig zijn, zodat gerichter geblust kan worden. In het pand zijn volgens de eerste controles geen mensen aanwezig.

Door Internetredactie Omroep Archipel

