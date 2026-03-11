Vlammen slaan uit dak van brandende loods





Woensdagmiddag 11 maart 2026 is omstreeks 17:00 uur een grote brand uitgebroken in een grote loods aan de Oudelandsedijk in Nieuwe-Tonge.

Bij de brand zijn grote vlammen en veel rook zichtbaar. De vlammen sloegen uit het dak van de loods. In het pand is volgens de website van het bedrijf een handelsbedrijf gevestigd dat handelt in granen, zaden en peulvruchten. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft opgeschaald naar een zeer groot incident.

De brand werd aanvankelijk als een middel incident gemeld, maar al snel opgeschaald naar een grote brand en vervolgens naar een zeer groot incident. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ligt in de loods een grote hoeveelheid zonnebloempitten opgeslagen. Deze zijn vermoedelijk door broei gaan smeulen. Door de hitte en de hoogte van het materiaal is het vuur door het dak van de loods geslagen.

Om het incident beter in beeld te krijgen is een drone ingezet. Met een warmtebeeldcamera kan de brandweer zien waar in de berg zonnebloempitten nog hitte en vuur aanwezig zijn, zodat gerichter geblust kan worden. In het pand zijn volgens de eerste controles geen mensen aanwezig.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel