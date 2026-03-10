Van babymelk tot bloembakken: dit gebeurde er bij het lijsttrekkersdebat





Woningnood, leefbaarheid en zondagsrust stonden maandagavond 9 maart 2026 centraal tijdens het lijsttrekkersdebat in Het Prieel in Sommelsdijk. De negen lijsttrekkers van Goeree-Overflakkee gingen met elkaar in debat over de belangrijkste verkiezingsthema’s, waarbij de verschillen soms duidelijk werden maar de toon over het algemeen gemoedelijk bleef.

Door Connie Bestman

Voor een levendige zaal gingen de lijsttrekkers in groepjes van drie met elkaar in debat over uiteenlopende stellingen. Kijkers konden via een QR-code, door ‘eens’ of ‘oneens’ te kiezen, meestemmen over dezelfde stellingen. Een onderwerp werd afgesloten met een vraag waarop alleen ‘ja’ of ‘nee’ kon worden geantwoord.

Het belangrijkste punt van de verkiezingen, de woningnood, vormde het startpunt van de avond. CDA, GroenLinks-PvdA en Trots op Goeree-Overflakkee gingen hierover met elkaar in gesprek. De partijen probeerden zich niet alleen te profileren met actuele standpunten, maar verwezen ook naar behaalde successen uit de afgelopen raadsperiode. Zo noemde het CDA de verruiming van de starterslening en begon GroenLinks-PvdA over de Woonfondsmotie.

Thomas Kom van TOG kreeg bijval uit de zaal met de uitspraak: “Onze jeugd vertrekt van het eiland, dat gaan we niet redden met een boomhut”, naar aanleiding van een uitspraak van wethouder Petra ’t Hoen over groen en bomen in de wijken. De partijen vinden elkaar wel in bouwen aan de randen van de kernen en in het feit dat ouderen die doorstromen naar een kleinere woning er financieel niet op achteruit moeten gaan.

Winkelen in Hellevoetsluis

Bij het onderwerp over zondagsrust had de SGP felle tegenstanders in VVD en GAAN. Waar de gereformeerde partij de rust wil bewaren zoals die nu is, zijn de andere twee partijen voorstander van keuzevrijheid voor ondernemers en inwoners. Volgens de SGP doen ze er veel inwoners en ondernemers een plezier mee en is er geen behoefte aan openstelling. Voor mensen die graag op zondag willen winkelen had lijsttrekker John de Geus de volgende tip: “Er zijn winkels genoeg op zondag open, rij dan naar Hellevoetsluis.”

De behoefte aan zondagsrust werd tegengesproken door VVD en GAAN. Zo wil Aad de Kool van de VVD juist dat behalve winkels ook zwembaden op zondag open zijn. Het meest pijnlijke vindt hij dat je op zondag op het eiland geen babymelk kunt kopen, maar wel een “hartvervettende hamburger kunt halen”. Ellen Nijssen van GAAN pleit ervoor dat inwoners zelf mogen kiezen of ze op zondag rust willen of niet. Ook werd oneerlijke concurrentie genoemd, omdat sommige supermarkten wel open mogen zijn.

In het onderwerp over leefbaarheid gingen CDA, 50PLUS en D66 het debat aan over de voorzieningen in de dorpen. Veel aandacht was er voor de dorpshuizen, waarvan alle drie de partijen het belang zien. 50PLUS geeft aan dat deze naast een ontmoetingsfunctie ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het afhalen van pakketjes of het huisvesten van een pinautomaat. D66 ziet de voordelen van multifunctionele gebouwen die momenteel op meerdere plekken op het eiland zijn gepland, waar scholen of verenigingen onder één dak komen. Ook wil deze partij samen met inwoners kijken wat een oplossing voor hun dorp kan zijn. Een uitspraak die Tim Jochems van het CDA er lachend toe verleidde D66 uit te nodigen om samen de coalitie in te gaan.

Bloembakken en pannakooien

Eensgezindheid was er op hoofdlijnen ook bij het onderwerp energie. D66, ChristenUnie en Trots op Goeree-Overflakkee geven aan dat er voorlopig genoeg windmolens staan en willen dat inwoners meer profiteren van de energie die wordt opgewekt en waar Rotterdam gebruik van maakt. De uitleg van de ChristenUnie dat opbrengsten van het Windfonds worden gebruikt voor de leefbaarheid van de kernen leidde tot een aanvaring met TOG. Cynisch meldde Thomas Kom dat ze in Nieuwe-Tonge vast blij zijn met de bloemetjes die daardoor zijn aangeschaft. ChristenUnie-lijsttrekker Mariëlle van den Berg ging hiertegenin en stelde dat initiatieven als vergroende schoolpleinen en pannakooien hiervan ook worden betaald en dat mensen met een kleine portemonnee worden geholpen hun huis te verduurzamen.

Het hete hangijzer over asiel en arbeidsmigratie leverde een discussie op over opvang op boten versus nieuwe locaties op het vaste land. Geen enkele partij wil een grootschalig AZC op het eiland, maar de ChristenUnie pleit voor opvang op het land, terwijl de andere twee partijen daartegen zijn. Wel was er overeenstemming over het feit dat de beveiliging van de locaties optimaal moet zijn, ongeacht de kosten.

Aan het einde van het debat kregen alle lijsttrekkers een minuut om hun partij nog een keer te promoten. Daarbij werden door diverse partijen ook onderwerpen en stokpaardjes aangehaald die nog niet waren behandeld, zoals recreatie, natuur, zorg en PMD-zakken. De hele uitzending is terug te kijken via het YouTube-kanaal van Omroep Archipel.

