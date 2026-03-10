Nachtbus Rotterdam - Goeree-Overflakkee aangenomen in gemeenteraad





De gemeente Goeree-Overflakkee start een proef met een nachtbus van Rotterdam naar het eiland. Het initiatief is genomen naar aanleiding van vragen van jongeren uit de gemeente, die een veilige manier wilden om na het uitgaan in Rotterdam terug naar huis te reizen. De pilot gaat van start vanuit Rotterdam Centraal en rijdt via Numansdorp naar Ouddorp, met vertrektijden rond 02:00 of 03:00 uur.

De nachtbus is een tijdelijke proef en geen onderdeel van het provinciale openbaar vervoer. De bus moet jongeren een veilige terugreis bieden omdat de laatste reguliere bus vanaf het Zuidplein al om 00:07 uur vertrekt. De pilot kost de gemeente ruim € 62.000,- euro per jaar en wordt betaald uit de algemene reserve. Het project wordt in samenwerking met de gemeenten Hoeksche Waard en Moerdijk uitgevoerd. De Hoeksche Waard draagt nog niet financieel bij, maar reizigers uit die regio betalen wel mee via de ticketverkoop.

Tijdens de raadsvergadering op 5 maart 2026 werd het voorstel besproken. Voorstanders wezen op de veiligheid van jongeren en het belang van hun betrokkenheid bij het project. Tegenstanders, waaronder de SGP en PvdA, noemden de kosten hoog, en dat openbaar vervoer eigenlijk een provinciale taak is. Ook maakten zij zich zorgen over de mogelijke invloed op de lokale horeca. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

De pilot wordt na zes maanden geëvalueerd. Succes wordt vooral gemeten aan het aantal reizigers: de gemeente hanteert een gemiddelde van 15 passagiers per rit als belangrijke graadmeter.

Door Internetredactie Omroep Archipel