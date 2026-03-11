Leerlingen ervaren transport tijdens Load & Road Experience





Op dinsdag 3 maart 2026 hebben 40 vmbo-leerlingen van klas 2 en 3 van RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus in de Beroepscampus de wereld van transport en logistiek ontdekt tijdens de Load & Road Experience. De leerlingen konden ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij vrachtwagens, magazijnen en logistieke processen.

Tijdens de dag werkten de leerlingen aan interactieve opdrachten en spellen die het werk in de sector laten zien. Ze leerden onder andere laden, vastzetten van lading, inpakken en plannen, zowel zelfstandig als in teamverband. Zo konden ze ontdekken welke rol hen het meest aanspreekt, zoals chauffeur, logistiek medewerker of planner.

Het evenement sluit aan bij het Sterk Techniekonderwijs (STO), waarbij scholen, bedrijven en overheden op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard samenwerken om technisch onderwijs aantrekkelijker te maken. Het doel is dat jongeren hun technische talenten ontdekken en kiezen voor een technische baan dichtbij huis.

De Load & Road Experience is een initiatief van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is speciaal ontwikkeld voor vmbo-scholen om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sector en de carrièremogelijkheden die zij biedt.

Door Internetredactie Omroep Archipel