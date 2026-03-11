 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Bijenhotels verschijnen aan lantaarnpalen op Goeree-Overflakkee

Foto

Woensdag 11 maart 2026

Op 26 maart 2026 worden in vijf straten op Goeree-Overflakkee bijenhotels geplaatst aan lantaarnpalen. De gemeente werkt hiervoor samen met de organisatie BeeGrateful. De hotels bieden wilde bijen een veilige plek om te nestelen en dragen bij aan een groenere leefomgeving.

Wilde bijen zijn belangrijk voor de natuur en onze voedselvoorziening. In Nederland bestuiven meer dan 350 soorten wilde bijen ongeveer 80 procent van de gewassen en planten. Toch heeft meer dan de helft van deze bijensoorten het moeilijk, vooral door een tekort aan nestplekken.

De bijenhotels komen op de volgende locaties:

Onderlangs in Herkingen: 3 bijenhotels
Boudewijnstraat in Stad aan ’t Haringvliet: 2 bijenhotels
H’Oranjeweg in Achthuizen: 3 bijenhotels
Nolleweg in Melissant: 2 bijenhotels
Statendam in Stellendam: 1 bijenhotel (niet gemonitord)

De gemeente wil ook inwoners betrekken bij het project. Als ‘Great Buzzer’ kunnen zij een bijenhotel adopteren en twee keer per jaar de bijenstand meten. Voor deelname is geen ervaring nodig; deelnemers krijgen een training op 19 maart 2026.

Aanmelden kan via de website van de gemeente. Meer informatie over de bijenhotels staat op klimaatkrachtiggo.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel

