Subsidie voor SRGO voor komende jaren nog niet zeker





Een structurele financiële ondersteuning voor SRGO is vooralsnog niet goedgekeurd voor de komende jaren. De raad stemde tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 maart 2026 unaniem in met een voorgestelde wijziging van GAAN om alleen het bedrag voor 2026 bij te stellen en later te beslissen over de jaren daarna.

In de uiteindelijke, goedgekeurde tekst staat dat wordt ingestemd met het bijstellen van het subsidiebedrag voor 2026 naar € 2.058.366,-. De partijen waren eensgezind in hun oordeel dat de ontstane situatie wordt betreurd en dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst. GAAN wil eerst die duidelijkheid over de exploitatie en pas daarna besluiten over een eventuele structurele financiering. “Met ons amendement zorgen we ervoor dat SRGO dit jaar in ieder geval wel zekerheid krijgt”, geeft de partij aan. Alle aanwezigen stemden voor dit amendement.

Het algemene gevoel is dat het een hoofdpijndossier is waarin in de ogen van bijvoorbeeld de ChristenUnie ogenschijnlijk niets gebeurt. “Het voelt alsof we machteloos staan”, verwoordt lijsttrekker Mariëlle van den Berg het. De partijen zijn het er wel over eens dat zwembaden en dorpshuizen open moeten blijven, ondanks deze financiële problemen.

Jeffrey Verlegh van D66 geeft eerlijk aan dat er ook veel gevraagd wordt van de organisatie. “Iedereen moet overal terecht kunnen en een zwembadkaartje en een kopje koffie mogen niet al te duur zijn. Dat terwijl ook alle prijzen natuurlijk gewoon doorstijgen. Dus hoe verleidelijk het dan ook is om de knuppel in het hoenderhok te gooien, we zullen er toch voor moeten zorgen dat alle locaties gewoon open blijven voor onze inwoners.”

Wethouder Bruggeman deelt het gevoel van urgentie van de partijen en geeft aan in april en mei vergaderingen te houden om meningen en bevindingen uit te wisselen. Volgens hem heeft zwembad Het Zuiderdiep inmiddels ook nieuw personeel kunnen aantrekken en worden de zwemlessen vanaf de meivakantie weer normaal hervat.

