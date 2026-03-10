Wat vinden de partijen van het daljaar in 2028?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. 2028 wordt een daljaar voor de gemeenten in Nederland. Zij krijgen dan minder geld van het Rijk om taken uit te voeren, zoals woningbouw, jeugdzorg en veiligheid. Hierdoor moeten de komende jaren moeilijke keuzes worden gemaakt. Er moet worden gekeken welke taken het belangrijkst zijn, hoe efficiënter kan worden gewerkt en of sommige voorzieningen misschien moeten worden aangepast of geschrapt. Waarop willen de partijen bezuinigen om zich voor te bereiden op dit daljaar?

D66

D66 streeft naar één schoolgebouw per dorp. Dit is om zorgvuldig om te gaan met de financiële middelen. Volgens de partij staat er namelijk voor de komende drie jaar meer dan € 80 miljoen gepland om uit te geven aan renovatie en nieuwbouw van scholen. Door samen onder éen dak te gaan, ontstaat er volgens D66 meer ruimte voor ontmoeting, samenwerking en verbondenheid tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. De partij wil dat kinderopvang en buurthuizen ook een plek krijgen in deze accommodaties, zodat het niet alleen een gebouw wordt om te leren, maar ook het centrum van de gemeenschap is.

GAAN

GAAN wil niet bezuinigen op kerntaken, zoals veiligheid, zorg en woningbouw. Wel zegt de partij kritisch te kijken naar dure onderzoeken door externe bureaus en onnodig ingewikkelde projecten zonder duidelijke meerwaarde.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA zegt te staan voor een gezonde financiële huishouding en geeft aan dat het geen tijdelijk daljaar is, maar een structureel investeringsprobleem voor de komende jaren. De partij wil een meerjarig sluitende begroting met een verstandige inzet van reserves. Voorzieningen moeten beter worden gekoppeld, de bezettingsgraad van maatschappelijk vastgoed moet worden verhoogd en er moet creatief worden gekeken naar samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld bij scholen of dorpsvoorzieningen. GroenLinks-PvdA wil in ieder geval niet dat bezuinigen betekent dat de rekening terechtkomt bij wie al krap bij kas zit.

SGP

Ook volgens de SGP gaat het niet om een ravijnjaar, maar zullen er door noodzakelijke grote investeringen de komende tijd tekorten zijn. De partij geeft aan dat de gemeente in deze tijd moeilijke keuzes moet maken, bijvoorbeeld door te kijken naar het voorzieningenniveau en lokale belastingen. De SGP wil de belastingdruk niet te hoog laten oplopen, maar wel per kern voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en sport behouden. Ook de milieustraat in Goedereede moet volgens de partij open blijven.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

De partij wil minder bureaucratie, minder externe adviseurs en minder rapporten waar volgens TOG niets mee gebeurt. Ook moet afscheid worden genomen van SRGO en komt er een strakkere grip op grote projecten zodat budgetten niet meer uit de hand lopen. Nog een punt is het schrappen van prestigeprojecten of plannen die geld kosten en volgens Trots op Goeree-Overflakkee niets oplossen.

VVD

De VVD wil vooral kijken naar de eigen uitgaven in de raad: efficiënter werken, oud beleid schrappen en kritisch kijken naar subsidies zonder aantoonbaar effect. Kernvoorzieningen zoals veiligheid, zorg en onderwijs blijven prioriteit voor de partij, maar er moeten scherpe keuzes worden gemaakt in extra zaken. Toch vindt de VVD dat maatschappelijke initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan leefbaarheid, welzijn en gemeenschapszin, ondersteuning verdienen. Juist in tijden van schaarste zou er moeten worden geïnvesteerd in wat rendeert op sociaal en economisch gebied. De partij wil in ieder geval geen extra geld binnenhalen door automatische lastenverhogingen of een verhoging van de OZB boven de inflatie.

50PLUS

Met het oog op het ravijnjaar wil 50PLUS kritisch kijken naar inhuur en personeel, zodat er bezuinigd kan worden binnen de gemeentelijke organisatie. De partij wil efficiënt aanbesteden en geen overschrijdingen toestaan of grote werken uitvoeren als er minder geld is.

CDA

Het CDA wil kijken waar de gemeente zelf kan besparen door te snijden in externe inhuur, advieskosten en overbodige projecten. Het bestaande beleid wordt tegen het licht gehouden om te bepalen of het nog nodig is, werkt of slimmer kan. Ook vindt de partij dat kerntaken voorgaan en wonen, zorg, veiligheid, bereikbaarheid en het verenigingsleven zo veel mogelijk moeten worden beschermd. Het uitgangspunt is dat lokale lasten beperkt blijven en niet sterker stijgen dan het landelijk gemiddelde. Volgens het CDA betekent verantwoord bezuinigen duidelijke keuzes maken en eerlijk uitleggen waarom deze keuzes worden gemaakt.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie noemt de bezuinigingen in de komende jaren helaas noodzakelijk. Een van de dingen waarop de partij wil bezuinigen, is de eilandmarketing. Ook moet er een sobere variant komen voor het opknappen van havens en kademuren.

