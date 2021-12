1.000e bevalling van het jaar bij CuraVita

In de nacht van donderdag 9 december 2021 vond de 1.000e CuraVita-bevalling van dit jaar plaats. De familie Prins uit Brielle sloot die nacht hun kersverse zoontje Guus in de armen op één van de kraamsuites in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Een voorspoedige bevalling, want een paar uur later kon het gezin thuis al verder genieten van de kraamweek.

Deze 1.000e bevalling is een symbolische markering van het drukke jaar waarin de collega’s van het verloskundig centrum zich bevinden. Verloskundige Lysanne van Vliet: “Geboortezorg komt vaak in pieken. Vooral vanaf de zomerperiode is het aanhoudend druk geweest op onze afdeling. Door onderling goed samen te werken en extra bij te springen waar nodig, dragen we de gezamenlijke verantwoording gelukkig echt als een team. Het is heel lang geleden dat er een 1.000e bevalling in 1 jaar tijd plaatsvond in ons ziekenhuis.”

De familie Prins kreeg door verpleegkundigen Geertje en Lia en verloskundige Klasine een feestelijke luiertaart aangeboden om deze bijzondere mijlpaal te vieren.