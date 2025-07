Nieuwe verpleegkundige opvang op Flakkee ontlast ouders bij medische zorg

Floris is pas 1 jaar oud, maar in zijn korte leventje heeft het knulletje al veel meegemaakt. Hij heeft een meervoudige hartafwijking en leeft op sondevoeding. Dat is een grote zorg voor zijn ouders, maar dankzij het nieuwe verpleegkundig kinderdagverblijf Arenda Kindzorg komen ze weer even tot rust. De opvang is in mei 2025 geopend op het industrieterrein bij de Watertoren van Dirksland. In het grote pand worden nu nog maar vier kindjes opgevangen. Maar een deskundig team staat te trappelen om meer kinderen welkom te heten.

Door Jelle Gunneweg

Directeur-eigenaar Shariën Suaraz-Snijders nam zelf het initiatief voor de opvang. Ze is medisch verpleegkundige en hoorde tijdens haar werk op verschillende kinderafdelingen in de regio Rijnmond, dat ouders met een zorgintensief kind niet naar de kinderopvang gingen. Suarez: “De opvang was te ver of de organisatie kon de zorg niet aan. Daardoor bleven ze met hun kinderen thuis, soms met ondersteuning van thuiszorg.”

Ze vertelde de ouders van Floris tijdens één van hun ziekenhuisbezoeken, dat ze een verpleegkundige opvang wilde beginnen. “Ik wist niet hoe snel ik me moest aanmelden,” zegt moeder Elsa van der Linden lachend. “Ik heb de allerleukste zoon van de wereld, maar de zorg voor hem is belastend. En ik wil mijn man en dochter van 5 jaar ook tijd en aandacht geven.”

Nu reizen ze twee dagen per week van Bruinisse naar Dirksland. Best een ritje, maar volgens de ouders is in Zeeland nergens een geschikte opvang voor hun zoon te vinden. “Je moet medisch geschoold zijn om te kunnen zien wat er met hem aan de hand is. Als hij blauw aanloopt of het lukt niet met de sondevoeding, dan moet je meteen kunnen reageren. En daar heb ik geen vertrouwen in bij een gewone opvang. Hier krijgt mijn kindje de medische zorg die hij nodig heeft en kan hij zich veilig ontwikkelen, samen met andere kinderen.”

Floris murmelt ondertussen tevreden op de achtergrond, terwijl hij met een pedagoge aan het spelen is. Een ander jongetje probeert zichzelf krampachtig om te draaien op een kleed. Een derde doet een dutje in de box op de groep.

De inrichting is net als alle andere kinderopvanginstellingen: kleurig, met veel speelgoed en meerdere stapelbedjes met spijlen. Alleen een medisch kinderstoeltje, een mobiel hartapparaatje en een lange slang naar het apparaat voor de sondevoeding maakt duidelijk dat het hier om een bijzondere opvang gaat.

Terwijl Shariën Suaraz-Snijders ook de andere speelruimte, het kantoor en de kantine laat zien, legt ze het uit op wie ze zich wil richten. “Wij bieden specialistische zorg of hulp bij kinderen met epilepsie, hartafwijkingen en chromosoomafwijkingen. Kinderen tot 5 jaar waarvoor verpleegkundig toezicht nodig is, en waar we individueel een zorgplan voor opstellen met medische- en ontwikkelingsdoelen.”

Op de groep staat altijd een verpleegkundige en een pedagoog. Zij kunnen met andere disciplines schakelen als extra zorg nodig is. En dat geeft moeder Elsa rust. “Floris heeft door de vele ziekenhuisopnames en de operaties meerdere trauma’s opgelopen. Daar moet door goede pedagogen en verpleegkundigen naar gekeken worden. Ook een fysiotherapeut of logopedist kan hier worden ingezet. En dat is voor mij makkelijk: alles onder 1 dak. Ze doen zelfs de zorgaanvraag voor mij. Daarmee word ik als ouder echt ontlast. Het is echt een gouden uitkomst.”



Een verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV) is niet hetzelfde als een medisch kinderdagverblijf (MKD). Die laatste is bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen of ernstige ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADD en hechtingsproblemen. Een VKDV is gericht op kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een chronische ziekte of een ontwikkelingsachterstand. Hiervoor is een indicatie van de zorgverzekering of uit de jeugdwet nodig.

