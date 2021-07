1000e glasvezel-aansluiting gerealiseerd bij Eibaar in Den Bommel

DELTA Fiber Netwerk heeft donderdag 1 juli 2021 officieel de 1.000e klant op Goeree-Overflakkee op het glasvezelnetwerk aangesloten. Legpluimveebedrijf en pakstation Eibaar in Den Bommel maakt nu ook gebruik van het supersnelle netwerk. Mede dankzij de inzet van de gemeente en haar ambassadeurs in het gebied en de aannemers Volker Wessels en Selecta Infratechniek is deze belangrijke mijlpaal behaald.

Tea Both, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de realisatie van een glasvezelnetwerk op Goeree-Overflakkee. “Een goede, snelle internetverbinding was altijd al belangrijk maar sinds corona is dat alleen nog maar belangrijker geworden. Behalve dat we nu meer thuiswerken dan voorheen en dat in de toekomst zeker zullen blijven doen, is internet ook voor het onderwijs en de zorg thuis niet meer weg te denken. Ik ben dan ook zeer blij met het glasvezelnetwerk op Goeree-Overflakkee. De eerste 1000 huishoudens kunnen er nu gebruik van maken, en we hopen dat we heel Goeree-Overflakkee in 2022 kunnen voorzien. Dan zijn we helemaal klaar voor de toekomst!”

Goede samenwerking

Piet Grootenboer, directeur van DELTA Fiber Netwerk draagt Goeree-Overflakkee een heel warm hart toe. “Ik ben in Melissant geboren en dat wij nu hier op het eiland een glasvezelnetwerk mogen aanleggen, heeft dan ook voor mij een bijzondere betekenis. De aanleg in dit gebied kent met haar afstanden en diversiteit aan bomen en waterkeringen in zowel kernen als buitengebied nogal wat uitdagingen. Tijdens onze eerste glasvezelcampagne op Goeree-Overflakkee voor het buitengebied en de dorpen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet hebben we veel steun ondervonden van Franzen Landbouw, Comgoed B.V., TTW Systeem, de gemeente Goeree-Overflakkee, Woningcorporatie Oost West Wonen, Rabobank, Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) en LTO. Zij en natuurlijk een aantal ambassadeurs en lokale verkopers hebben destijds de nodige inspanningen verricht om nog zoveel mogelijk inwoners over de streep te trekken en te kiezen voor het netwerk van de toekomst. Wij kunnen dus gerust stellen dat dankzij de inzet van hen allemaal en een goede samenwerking tussen gemeente, aannemer en DELTA Fiber Netwerk we nu deze bijzondere mijlpaal in het aanlegtraject hebben bereikt”, aldus Piet.

Snellere verbinding

Eibaar is een leverancier van verse vrije-uitloopeieren waarbij aandacht is voor een kwalitatief goed leven van kippen. Ook voor het bedrijf Eibaar is de aanleg van glasvezel belangrijk. Hanneke de Baar van Eibaar vertelt: “Wij zaten echt te wachten op een snellere verbinding. Vrijwel alle communicatie verloopt via het internet. Dankzij het internet kunnen we nu ook op afstand volgen wat er in de stal gebeurt en als er iets vreemds aan de hand is, zien we dat direct. Zo kunnen we nog beter sturen op een optimaal leefklimaat. We houden tenslotte van gelukkige kippen.” Stabiel en snel internet is dus zeker een must voor deze moderne kippenboeren. Hanneke vervolgt: “Wij geven via een livestream in de kippenstal en in de buiten uitloop geïnteresseerden een kijkje in de keuken. Met glasvezel bieden we nu een vlekkeloze livestream zonder haperingen.”

In de zomer aangesloten op glasvezel

Op dit moment zijn ze vrijwel gereed met de graafwerkzaamheden in de buitengebieden en de drie dorpskernen Den Bommel, Achthuizen en Stad aan 't Haringvliet. Komende weken worden de laatste huisaansluitingen geplaatst. De bewoners met abonnement ontvangen een bericht van de aannemer voor een afspraak. DELTA Fiber Netwerk doet er alles aan om alle abonnees in deze 3 dorpskernen en de buitengebieden in de zomer te voorzien van een actieve glasvezelaansluiting. Via de postcodecheck op gavoorglasvezel.nl kunnen bewoners de status voor hun adres bekijken. Ook kunnen ze zich daar nog aanmelden voor een abonnement op glasvezel.

DELTA Glasvezel Informatiemarkt

Op zaterdag 10 juli van 10:00 tot 16:00 uur organiseert DELTA Fiber Netwerk een Glasvezelinformatiemarkt in het verenigingsgebouw De Schakel in Dirksland. De inwoners van Goeree-Overflakkee die graag meer willen weten over de aanleg van glasvezel zijn hier van harte welkom.