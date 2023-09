112 Dag: educatie en sensatie in Middelharnis

Op zaterdag 16 september 2023 werd de parkeerplaats aan de Herman Heijermanssingel in Middelharnis wederom omgetoverd tot een boeiende 112-belevenis tijdens de 112 Dag, georganiseerd door BL Veiligheid in samenwerking met Stichting "Hart van Goeree-Overflakkee" en met dank aan de gemeente. Het evenement bleek opnieuw een groot succes en trok talloze bezoekers die een dag vol educatie en vermaak beleefden.

In navolging van eerdere succesvolle edities, bood de 112 Dag opnieuw een diepgaande blik in de wereld van veiligheid in al zijn facetten.

Verschillende instanties, waaronder de brandweer, politie, Rode Kruis, en nog veel meer, gaven inzicht in hun diensten en materieel aan het publiek. De brandweer verzorgde indrukwekkende demonstraties. Kinderen konden genieten van ritjes in een brandweerauto en het hanteren van een echte brandweerslang.

De politie was vertegenwoordigd met het Mobile Media Lab en verschillende politievoertuigen die van dichtbij konden worden bekeken. Andere hoogtepunten waren onder meer de politiehondenbrigade, dierenambulance, reddingsbrigade, Veilig Verkeer Nederland, de BOA's, GO-Alert, de Brandwondenstichting, Stichting Ambulancewens en ACT.

Bezoekers hadden ook de gelegenheid om te genieten van heerlijke hapjes en drankjes op het aanwezige terras. Kortom, voor zowel kinderen als volwassenen was er van alles te beleven tijdens deze educatieve en vermakelijke dag in Middelharnis.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws