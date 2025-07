Traumahelikopter ingezet voor ongeval op bouwplaats

Maandagochtend 14 juli 2025 is een persoon zwaargewond geraakt op een bouwplaats aan de Noorddijk in Melissant.

De hulpdiensten werden rond 08:00 uur opgeroepen. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer was van het dak gevallen en liep daarbij ernstige verwondingen op. Na behandeling op de bouwplaats is het slachtoffer per traumahelikopter naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. De oorzaak van de val wordt onderzocht.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel