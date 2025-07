Leonard Boekee brengt Bijbelse symboliek tot leven in prentenboek

Op zaterdag 12 juli 2025 presenteerde Leonard Boekee zijn nieuwste prentenboek: Dorst! - Als een hert dat verlangt naar water. Leonard Boekee, woonachtig in Dirksland, is vormgever, illustrator, prentenboekenmaker & natuurliefhebber met een fascinatie voor orka's.

Na twee boeken over Saga de orka (waarvan deel 1 de EigenWijsPrijs won), komt Boekee nu met een heel ander verhaal. In Dorst! volg je Tabitha, een ree die moet vluchten voor een bosbrand. Ze krijgt verschrikkelijke dorst maar hoe ze ook zoekt, nergens is water voor haar. Een avontuur geïnspireerd op Psalm 42: het bekende ‘t hijgend hert.

“Als kind vroeg ik me al af hoe het toch met dat arme dier zou aflopen,” vertelt Leonard. “Toen ik een paar jaar geleden las dat deze psalm heel geliefd is bij jong en oud, kreeg ik het idee om er iets mee te gaan doen. Tot mijn verwondering was er wereldwijd nog geen prentenboek over dit hert gemaakt. Mijn uitgever was meteen enthousiast over het concept en ik kon aan de slag.”

Voor dit boek combineerde Leonard traditionele technieken als houtskool en aquarel met digitale tools. Verder verwerkte hij veel symboliek in het verhaal. “Voor jonge kinderen is het vooral een spannend avontuur, met mooie platen vol details. Maar zeker voor de iets oudere lezer is er nog veel meer te ontdekken, denk aan Bijbelse symbolen die een eigen verhaal vertellen. Dorst! is sfeervol en gelaagd prentenboek geworden dat jong en oud zal raken.”

Tijdens de lancering vertelde Leonard dat er soms verborgen boodschappen te vinden zijn in de illustraties. Ook was het mogelijk een gesigneerd exemplaar te bemachtigen.

Dorst! - Als een hert dat verlangt naar water is uitgegeven door Ark Media en verkrijgbaar bij alle boekhandels. Meer informatie leest u op www.leonardboekee.com.

Door Internetredactie Omroep Archipel