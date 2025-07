Cum laude geslaagde verkeerskanjers in het zonnetje gezet op het gemeentehuis

Op 3 basisscholen op Goeree-Overflakkee slaagden 4 leerlingen cum laude voor het verkeersexamen. Zij maakten zowel het theorie- als praktijkgedeelte volledig foutloos. Voor deze bijzondere prestatie werden ze donderdag 3 juli 2025 uitgenodigd op het gemeentehuis in Middelharnis, waar wethouder Henk van Putten ze een trofee en een oorkonde overhandigde.

Op veel basisscholen op Goeree-Overflakkee leren kinderen al op jonge leeftijd hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dat begint al in groep 1. In groep 7 of 8 maken leerlingen het officiële verkeersexamen, een belangrijk onderdeel van het SCHOOL op SEEF-lesprogramma. De afgelopen maanden deden ruim 680 leerlingen mee aan dit examen. Ze legden zowel het theoretisch als het praktisch examen af.

Wethouder Van Putten: "Op de basisschool wordt de basis gelegd voor veilig gedrag in het verkeer. Verkeerslessen en het verkeersexamen helpen kinderen om zelfverzekerd en bewust deel te nemen aan het verkeer. Deze vier verkeerskanjers zijn hier een mooi voorbeeld van: foutloos geslaagd, zowel in theorie als in de praktijk. Een topprestatie! Met elkaar bouwen we aan een veilige toekomst voor alle weggebruikers.”

SCHOOL op SEEF-lesprogramma

SCHOOL op SEEF is het verkeerslesprogramma dat op veel basisscholen wordt gebruikt. Leerlingen leren niet alleen de verkeersregels in de klas, maar oefenen ook buiten. Denk aan veilig oversteken, fietsen, kijken en luisteren in het verkeer. Het helpt leerlingen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel