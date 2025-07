120 miljoen extra voor wonen, mobiliteit en schoon water

Een brede coalitie van acht partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland, waaronder GroenLinks-PvdA, CDA, BBB, VVD, ChristenUnie, SP, Volt en SGP, heeft woensdag 9 juli 2025 een voorstel ingediend om 120 miljoen euro extra vrij te maken. Met deze investering wil de provincie sneller werk maken van dringende kwesties.

Belangrijke thema’s binnen het voorstel zijn het versnellen van de bouw van voldoende betaalbare woningen en het verbeteren van het fietsnetwerk. Ook het versterken van het buitengebied krijgt aandacht: kleine kernen moeten leefbaar en bereikbaar blijven, onder meer via het openbaar vervoer. Daarnaast maken het versterken van de regionale economie en het verbeteren van de waterkwaliteit deel uit van de plannen.

Volgens GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Sinan Özkaya is de extra investering noodzakelijk vanwege de groeiende urgentie. “Het tempo moet omhoog,” zegt hij. “We doen dit met meer partijen en meer ambitie dan bij de start van deze coalitie.”

ChristenUnie-lid Steven Datema wijst op de omvang van de uitdagingen: “We willen inzetten op betaalbare woningen, schoon water, schone lucht en duurzame landbouw. Daarom trekken we samen op om budget dat de afgelopen jaren onbenut bleef alsnog te besteden.”

BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer benadrukt het belang van leefbaarheid in zowel dorpen als steden. “Goede voorzieningen en een fijne woonomgeving zijn voor ons het uitgangspunt.”

CDA’er Michel Rogier noemt de investering een ‘financiële impuls’ voor gezamenlijke opgaven. De SP is eveneens positief over het voorstel. “Het is goed dat er nu fors extra geld komt om onze doelen te realiseren,” aldus Johan Hoogendam.

De indieners willen met deze extra middelen voorkomen dat maatschappelijke ambities vertragen door een tekort aan financiële ruimte. De investering moet bijdragen aan een duurzame, sociale en veerkrachtige toekomst voor Zuid-Holland.

Als Provinciale Staten instemt met het voorstel, zal het college een concreet investeringsplan uitwerken dat in de begroting van 2026 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Door Internetredactie Omroep Archipel