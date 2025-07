Binnen 30 minuten twee ongevallen op Goeree-Overflakkee

Woensdagavond 9 juli 2025 hebben zich binnen een halfuur tijd twee verkeersongevallen voorgedaan. Het eerste ongeval vond rond 20:20 uur plaats op de grens van Middelharnis en Sommelsdijk.

Op de oversteekplaats bij de rotonde van de Langeweg en de N215 kwamen een fietser en een busje met elkaar in botsing. De fietser raakte hierbij gewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Het busje liep schade op aan de zijkant.

Om 20:50 uur volgde een tweede ongeval, ditmaal op de Wellestrijpsedijk tussen Herkingen en Nieuwe-Tonge. Volgens de politie schrok een motorrijder van een tractor en verloor hij de controle, waarna hij van de dijk reed. Ook bij dit ongeval kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De motorrijder is na behandeling per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel