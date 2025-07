Waar gaan Flakkeënaars in 2025 op vakantie? Deel je plannen!

Het CBS heeft de cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders in 2024 gepubliceerd. Maar liefst 72% van de Nederlanders ging op vakantie. Gemiddeld maakten we twee reizen, voornamelijk naar Frankrijk. Een vakantie kostte gemiddeld 77 euro per dag en duurde ongeveer negen dagen. Maar hoe zit dat op Goeree-Overflakkee?

Zijn alle vakantieplannen voor 2025 al vastgelegd? Laat het ons weten! Klik hier voor 3 vragen. Reageren kan tot en met woensdag 16 juli 2025. We bundelen alle antwoorden en brengen de vakantieplannen van Goeree-Overflakkee in kaart.

Door Internetredactie Omroep Archipel