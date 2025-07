Gemeente Goeree-Overflakkee gaat bezuinigen

De gemeenteraad heeft besloten: de gemeente Goeree-Overflakkee gaat vanaf 2026 bezuinigen. Er wordt daarnaast ingezet op het verhogen van de inkomsten, zo gaat de toeristenbelasting omhoog. Ook gaat de gemeente haar financiële reserves inzetten om de komende jaren tekorten op te vangen. Verschillende andere maatregelen worden de komende maanden verder uitgewerkt. In november 2025 neemt de raad daarover een definitief besluit.

Bezuinigingen voor een sluitende begroting

Hoewel het Rijk voor 2026 extra middelen beschikbaar stelt, loopt het tekort op de gemeentelijke begroting toch op. Voor 2026 wordt een tekort van bijna vier miljoen euro verwacht. Zonder ingrepen groeit dat tekort tot ruim 24 miljoen euro in 2040. Ter vergelijking: de totale begroting van de gemeente bedraagt zo’n 180 miljoen euro. Volgens wethouder Petra ’t Hoen (Financiën) is de situatie het gevolg van een disbalans tussen de taken die gemeenten er de afgelopen jaren bij kregen, en de bijbehorende financiering die vaak uitbleef. Daarnaast wijst zij op de noodzaak van forse investeringen. De gemeente heeft als doel om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving te waarborgen.

Toeristenbelasting omhoog en reserves worden besteedt

Om de begroting toch sluitend te krijgen, kiest de gemeente nu voor een combinatie van maatregelen. Zo gaat de toeristenbelasting omhoog en worden de gemeentelijke reserves ingezet, tijdelijk in 2026 en 2027, maar ook structureel voor investeringen zoals nieuwbouw van scholen. De gemeenteraad werkt daarnaast verschillende bezuinigingsvoorstellen verder uit. Het gaat onder meer om het verhogen van de afvalstoffenheffing van 80% naar volledige kostendekking en een stijging van gemeentelijke heffingen, waarbij de ambitie blijft om onder het landelijk gemiddelde te blijven.

Toekomst diverse voorzieningen onder de loep

Ook voorzieningen staan ter discussie. De raad onderzoekt onder andere of het mogelijk is om de GO-bus, het rijdende gemeentehuis, vanaf 2027 stop te zetten. Daarnaast wordt gekeken naar het sluiten van één van de twee gemeentelijke zwembaden, in Dirksland of Middelharnis, in aanloop naar nieuwbouw in de toekomst. Het zogeheten mantelzorgcompliment blijft bestaan, maar de beloning zou wel lager kunnen worden.

Omdat de genoemde maatregelen nog niet voldoende zijn om de begroting structureel in balans te brengen, volgt een breder onderzoek naar de toekomst van allerlei gemeentelijke voorzieningen, zoals sportvelden, dorpshuizen, begraafplaatsen en havens. Daarbij wordt gekeken naar de noodzaak van de voorzieningen én de kosten op de lange termijn. Volgens het college is het simpelweg niet haalbaar om alle huidige voorzieningen in alle 14 kernen te blijven bekostigen.

“We willen de lasten voor onze inwoners laag houden en er zijn voor de meest kwetsbaren,” benadrukt wethouder ’t Hoen. “Maar het lastigste deel – het kritisch kijken naar onze voorzieningen – moet nog komen. Dat doen we zorgvuldig, en in samenspraak met ondernemers, organisaties en inwoners.”

Alle plannen, voorstellen en keuzes zijn in te zien via de gemeentelijke website.

Door Internetredactie Omroep Archipel