Gesprek over toekomst van de zorg dit weekend op TV

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juli 2025 zendt Omroep Archipel de talkshow Aan tafel over zorg en gezondheid uit. De uitzending begint iedere avond om 18:30 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot middernacht.

De talkshow werd op donderdag 19 juni opgenomen in Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en is een initiatief van Archipel ZHE, het samenwerkingsverband van dertien zorgorganisaties op de Zuid-Hollandse Eilanden. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het programma gaan inwoners, zorgverleners en experts met elkaar in gesprek over actuele ontwikkelingen in de zorg. Hoe blijft zorg toegankelijk en toekomstbestendig? Hoe blijf je in contact met zorgverleners? En wat kun je zelf doen om zo lang mogelijk gezond te blijven? Ook persoonlijke ervaringen van mensen die zorg geven of ontvangen komen aan bod.

De talkshow maakt deel uit van een landelijke reeks gesprekken over de toekomst van zorg in Nederland. Het doel: ervaringen delen, zorgen bespreekbaar maken en samen zoeken naar oplossingen.

Deel 2 op 18, 19 en 20 juli

Deel 2 van de talkshow wordt uitgezonden op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli, opnieuw vanaf 18:30 uur, met herhalingen ieder uur tot middernacht.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel