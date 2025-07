Wil de burgemeester naaktrecreatie verbieden?

Wat een doodgewoon hamerstuk leek, krijgt een onverwacht staartje. Op de agenda van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee staat donderdagavond 10 juli 2025 een ogenschijnlijk technische wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uit 2020. Normaal gesproken gaat zoiets geruisloos door. Maar één oplettende inwoner ontdekte dat een subtiele aanpassing grote gevolgen kan hebben voor naaktrecreatie op het eiland.

Door Linda van der Klooster

Volgens inwoner Tjerk Jan wordt in het gedeelte over naaktrecreatie in de APV onnodige regelgeving toegevoegd, die bovendien in strijd met de wet is. “Dit zou kunnen leiden tot een juridische afgang”, schreef Tjerk Jan in een mailtje aan Omroep Archipel. “De APV zou zelfs in zijn geheel door de bestuursrechter nietig kunnen worden verklaard. En dat kan de gemeente veel geld kosten.”

Toegestaan

Het college van B&W stelt voor een nieuw artikel aan de APV toe te voegen, speciaal over naaktrecreatie. De voorgestelde zin luidt: "Naaktrecreatie op het strand is toegestaan op door het college aan te wijzen plaatsen." Maar volgens Tjerk Jan schuilt daar een belangrijk detail in. “In plaats van toegestaan zou er aangewezen moeten staan,” zegt hij. “Dat ene woordje maakt een wereld van verschil. Zoals het er nu staat, lijkt het alsof de burgemeester naaktrecreatie in het algemeen wil verbieden.”

De oplettende inwoner ontdekte dit per toeval op de site van de gemeente. “Ik houd me al sinds 2023 bezig met de Strandnota en ik keek of er nieuwe ontwikkelingen waren”, legt hij uit. De Strandnota Goeree-Overflakkee brengt de huidige mogelijkheden voor alle soorten recreatief gebruik op het eiland in kaart, inclusief een overzicht van de richtlijnen en regels voor iedereen die het strand bezoekt.

Gezellig

Tjerk Jan houdt zich bezig met de Strandnota, omdat hij zelf graag naakt op het strand ligt. “Ik kom graag bij het naaktstrand bij ’t Gorsje op de Brouwersdam. Het is er heerlijk en gezellig. Fijne mensen, sociaal. Er hangt een aangename sfeer. Ook lig ik af en toe naakt te zonnen op rustige stranden, zoals bij De Kwade Hoek. Daar heeft niemand last van. Ik wilde voorkomen dat het op andere plekken op het eiland verboden wordt.”

Zo ontdekte Tjerk Jan dat er inderdaad nieuwe ontwikkelingen waren. “Ik zag per toeval dat dit raadsvoorstel er ineens stond, al goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.”

Tjerk besloot meteen aan de bel te trekken. Hij nam contact op met enkele raadsleden, Omroep Archipel en NFN Open & Bloot, de landelijke belangenbehartiger voor naaktrecreanten. “Want op deze manier zou naaktrecreatie op het eiland verboden kunnen worden. Dat is tegen de landelijke wetgeving. Het college van burgemeester en wethouders heeft toch besloten dat zo te doen en gaat daarmee tegen de wet in. Dat stoorde me.”

Onwetendheid

“Vaak handelen gemeentes met de goede wil tot het aanwijzen van een naaktstrand, maar met een foute juridische formulering uit onwetendheid. Het komt vaker voor”, legt Bernd Huijser van NFN uit. “We weten niet of het College bewust buiten de landelijke wet om handelt. De hele APV van Goeree-Overflakkee lijkt geformuleerd vanuit ‘verboden’, dus een ‘verbod op naaktrecreatie buiten een aangewezen plek’ past in die ‘huisstijl’.”

NFN heeft de gemeente Goeree-Overflakkee al in 2023 geïnformeerd over de voordelen voor het aanwijzen van een naaktstrand. “Het is voor iedereen duidelijk dat je hier bloot mag en wie hier niet van is gediend gaat ergens anders heen. Bovendien willen de meeste naaktrecreanten op een officieel strand liggen, dus de aanwijzing heeft meteen een regulerende werking.”

De NFN heeft in 2023 ook een voorstel gedaan voor een correcte formulering in de APV. “Wij adviseren de gemeenteraad nu om de APV vast te stellen, met een gewijzigde tekst voor naaktrecreatie. In plaats van ‘toegestaan’ moet er komen te staan dat het college plaatsen aanwijst die geschikt zijn voor naaktrecreatie. Het allerbeste zou zijn om meteen te benoemen welke plek het college voor ogen heeft. Dit gebeurt ook standaard in APV’s, omdat het voor iedereen duidelijkheid schept. Er wordt nu al bloot gezond en gezwommen bij ’t Gorsje. De ideale formulering is: Art.2.23 I Het college wijst aan als geschikt voor naaktrecreatie het strandgedeelte bij de Brouwersdam tussen de strandpalen 18.00 en 18.75. Dit is gezien vanaf opgang 12 ’t Gorsje ruim 300 meter ten noorden van de opgang.”

Rechtszaken

Een fout woordje in de APV kan betekenen dat de gemeente dure rechtszaken zou kunnen verwachten. Dit is eerder gebeurd. Huijser: “In 2013 verbood de gemeente Delft naaktrecreatie in recreatiegebied de Delftse Hout, Volgens de gemeente was het gebied meer een stadpark. Alleen was naaktrecreatie hier jarenlang toegestaan op een aangewezen plek en de omstandigheden waren niet zodanig veranderd dat de plek, ondanks het verbod, opeens niet meer ‘geschikt’ was voor naaktrecreatie. Dit leidde tot diverse door NFN gevoerde rechtszaken, waarbij de Hoge Raad uiteindelijk criteria formuleerde wanneer een plek geschikt is voor naaktrecreatie.” Daar is dus jurisprudentie uit ontstaan, die gevolgen kan hebben voor de gemeente.

“De formulering luistert nogal nauw”, zegt Tjerk Jan. “Wat me het meest stoort is dat je twee jaar lang bezig bent met inhoudelijke argumenten. De gemeente spreekt goede intenties uit, maar uiteindelijk wordt er dus niets met onze aanbevelingen gedaan.”

Uitstel

De raadsleden met wie Tjerk Jan contact had, onder wie Ellen Nijssen van VKGO en Jeffrey Verlegh van D66 zijn het met hem eens. “Als er iets niet klopt, moet dat worden aangepast”, vindt Ellen Nijssen. Jeffrey Verlegh heeft de griffier gevraagd het agendapunt uit te stellen, zodat er donderdagavond nog niet besloten hoeft te worden. Het is nog niet bekend of dit inderdaad gebeurt.

“De bedoelingen zijn vast goed”, besluit Tjerk Jan. “Maar ze doen vaak zo lang over die besluitvorming, dat bij veel inwoners de moed in de schoenen zakt. Zo letten burgers niet meer op en wordt er geen tegenspraak meer uitgeoefend.”

