ExperiGO maakt leerlingen digitaal vaardig met robots en VR

Als de ExperiGO-bus voor de school staat, weten leerlingen het meteen: er komt een bijzondere les aan. Robots, VR-brillen en 3d-printers vormen het klaslokaal van de toekomst, dat gewoon bij de school komt voorrijden.

Door Linda van der Klooster

Zes jaar geleden ontstond ExperiGO vanuit stichting Kindwijs, een samenwerkingsverband van veertien basisscholen. Johannes Keijzer, projectleider van ExperiGO, vertelt: “We wilden vooral aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. Denk aan robotica, programmeren en creatieve technologie. Vanuit die wens ontstond ons Ontdekkerslab en uiteindelijk ook de mobiele bus.”

Ideeën

Inmiddels is ExperiGO een stevig programma met eigen leerlijnen en lesmateriaal. “De lessen ontwikkelen we zelf. We zijn constant op zoek naar nieuwe robots, lessen en ideeën. Naast de robots hebben we inmiddels ook een leerlijn ontwerpen.”

Die inzet sluit naadloos aan bij de nieuwe richtlijnen van de SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling. Digitale geletterdheid wordt namelijk een verplicht onderdeel van het basisonderwijs. “Daar spelen wij nu al op in. Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld VR-brillen en green screens, om spelenderwijs digitale vaardigheden te ontwikkelen.”

Werkveld

Het doel is duidelijk: kinderen voorbereiden op de wereld van morgen. “Kinderen krijgen in steeds meer verschillende werkvelden te maken met digitale mogelijkheden. Het is goed om ze daar op jonge leeftijd al op voor te bereiden. Dus we proberen ze binnen alle vakken te laten zien waarom we dit doen en binnen welk werkveld of binnen welke functies je dit later ook kan tegenkomen. Dus die stap laat je zeker wel zien in alle lessen.”

Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar les van ExperiGO. “Scholen betalen voor ExperiGO, afhankelijk van hun grootte en het aantal groepen. Daarnaast maken we gebruik van subsidies, zoals STO en sinds kort ook TechKwadraat. Daardoor kunnen we het programma de komende drie jaar grotendeels blijven draaien.”

Wat ooit begon als een intern project van Kindwijs, is inmiddels breder uitgegroeid. “Ook scholen buiten onze stichting kunnen meedoen. We komen inmiddels ook bij eenpitters en andere stichtingen. En die kunnen ook zeker altijd aansluiten.”

