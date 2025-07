Wethouder trapt BOB-zomercampagne af op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 4 juli 2025 gaf wethouder Henk van Putten het startsein voor de landelijke BOB-zomercampagne op Goeree-Overflakkee. Met deze campagne wordt extra aandacht gevraagd voor bewust en verantwoord rijden, vooral tijdens de drukke zomermaanden.

Tijdens de aftrap was een voorlichtingsteam aanwezig bij het strand om in gesprek te gaan met bezoekers over het belang van een BOB en verkeersveilig gedrag. Ook het Strandteam van GOwerkt was erbij en deelde verkeersveiligheidsgadgets uit.

De BOB-campagne maakt deel uit van de bredere verkeersveiligheidscampagne Maak Een Punt Van Nul, die zich richt op het voorkomen van verkeersongelukken.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel