Automobilist rijdt eigen gevel aan puin

Op woensdagmiddag 9 juli 2025 is er een flinke ravage ontstaan op het Oost Voorgors in Middelharnis, nadat een automobilist door onbekende oorzaak tegen zijn eigen woning is aangereden.

Volgens buurtbewoners ging dit gepaard met een enorm kabaal. Verschillende omwonenden kwamen direct in actie, haalden de bestuurder uit zijn auto en vingen de man op. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. De brandweer kwam ter plaatse om het huis te inspecteren. Een aannemer heeft het huis gestut, waarna het veilig was om de auto te verplaatsen.

De politie heeft het rijbewijs van de man ingenomen. Het CBR zal beoordelen of hij zijn rijbewijs terugkrijgt.

