Voormalige Technische School wordt tijdelijke onderwijslocatie

De gemeente Goeree-Overflakkee stelt een bedrag van ruim € 216.000 beschikbaar om een deel van het leegstaande gebouw van de voormalige Technische School aan de Schoolstraat in Middelharnis tijdelijk geschikt te maken voor onderwijs. Het pand wordt de komende drie jaar ingezet als overlooplocatie voor de Beroepscampus voor het profiel Motortechniek.

Volgens het college is de maatregel noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De Beroepscampus heeft extra ruimte nodig om te kunnen voldoen aan de huidige leerlingvraag

Alternatieve locaties

De keuze voor de voormalige Technische School is niet willekeurig. Alternatieve locaties zijn onderzocht, maar blijken duurder of minder geschikt. Zo lagen de gevraagde huurtarieven voor leegstaande autogarages in Middelharnis en Sommelsdijk aanzienlijk hoger. De huur bedraagt tot wel € 120.000 per jaar. Ook unitbouw werd overwogen, maar dat zou niet alleen duurder zijn, het is ook technisch lastig vanwege de specifieke eisen voor het Motortechniek-onderwijs.

Daarnaast is de school aan de Schoolstraat al eerder gebruikt voor soortgelijk onderwijs. Volgens de gemeente voldoet het gebouw aan de benodigde brandveiligheidseisen, mits beperkt gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

De ingebruikname is gepland voor het begin van schooljaar 2025-2026. De tijdelijke inzet geldt naar verwachting voor drie jaar, tot de uitbreiding van de Beroepscampus aan de Langeweg gereed is.

Er ligt een wens om op het terrein van de voormalige Technische School woningen te ontwikkelen. Volgens de gemeente zorgt dit besluit niet voor vertraging in die plannen.

Door Internetredactie Omroep Archipel