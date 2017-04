1270 Deelnemers voor 6e tulpenwandeltocht

Onder redelijke weersomstandigheden voor een wandeltocht vond zaterdag 15 april 2017 de 6e editie van de tulpenwandeltocht door en rond Middelharnis plaats. In alle vroegte verschenen deelnemers uit allerlei windstreken in de kantine van AV Flakkee om zich in te schrijven. Door sponsor Univé was het complex aangekleed met een start/finishboog, pannakooi en een ranjakoe voor de jeugd. Alle deelnemers kregen bij de start van deze sponsor een rugzakje met een appel of peer.



Even voor acht uur klonk het startsignaal, dit keer verzorgd door Eric Wolfert bestuurslid van AV Flakkee. Dit betekende het vertreksein voor een grote groep wandelaars voor de 25 en 40 kilometer. Vanaf negen uur vertrokken de deelnemers aan de 17,5 en 11 kilometer. Deelnemers aan de kortste afstand vertrokken vanaf de Oostplaatseweg per touringcar en taxibusje naar het vertrekpunt voor deze afstand, de Watergatseweg bij Stad aan ‘t Haringvliet. Als gids reisden twee in historische kledij gestoken dames namens het Streekmuseum Goeree-Overflakkee mee. De heer Schuring verzorgde in zijn schitterende kostuum het instappen. Met dank aan Taxi Gouswaart uit Sommelsdijk en de TCR arriveerden alle deelnemers aan de 11 km veilig bij genoemd startpunt.

Voor de tweede keer konden fietsers deelnemen aan het evenement. Ondanks de harde wind en de voor fietsers ongunstige omstandigheden verschenen er toch 156 fietsers aan de start. Vanaf 13.00 uur volgden zij de route van de 25 kilometer. In samenwerking met zorginitiatief Paulina.nu konden aan deze editie ook scootmobielers en rolstoelers deelnemen. Vanaf manege Oostmoer startte 11.00 de rolstoelroute van 3,2 of 4,7 km. Wethouder de Jong en Marita Dogterom van Paulina.nu gaven hiervoor het startschot.

De wandelaars voor de drie langste afstanden kwamen bij de eerste stempelpost op jachthaven Atlantica. Daar werden ze vriendelijk ontvangen door Herman Maas en diverse Stadtenaren. Vooral de warme pannenkoeken en de ondervonden gastvrijheid werden zeer gewaardeerd. Er werden deze dag liefst 800 pannenkoeken gebakken. Mede dankzij de medewerking van verkeersregelaars van Klasse Verkeer konden de deelnemers de Lieve Vrouwepoldersedijk veilig oversteken. De prachtige kleuren van de tulpenvelden in de directe omgeving nodigde veel deelnemers uit tot het maken van foto’s. Hierna arriveerden de deelnemers bij manege Oostmoer voor een welverdiende rustpauze. Hier was ook het promotieteam van de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig. Vervolgens werd modelvliegclub SDGO aangedaan, waar leden voor vliegdemo’s zorgden. Ook daar was het gezellig druk. Na een tocht langs de vliegers arriveerden de wandelaars weer bij AV Flakkee. Deelnemers aan de 40 km stempelden nog twee keer in het gebouw van het Rode Kruis in Sommelsdijk.

Uiteindelijk bleek dat liefst 1091 wandelaars (vorig jaar 700) aan de start zijn verschenen, waarvan ruim 100 uit Vlaanderen. De deelnemers kwamen van Groningen tot diep in Vlaanderen. Samen met de 156 fietsers/scootmobielers en 12 rolstoelers met begeleiders zorgde dit voor 1270 deelnemers, een absoluut record. De organisatie kijkt terug op een meer dan geslaagde 6e editie. Met dank aan de vele sponsors, vrijwilligers en wandelaars vormde de tocht pure promotie voor Goeree-Overflakkee. Natuur, cultuur en sportief bezig zijn gaan tijdens dit evenement hand in hand. De organisatie bedankt MSV & AV Flakkee, de gemeente Goeree-Overflakkee, het Waterschap Hollandse Delta, het Rode Kruis Goeree-Overflakkee afdeling Middelharnis, VVV Goeree-Overflakkee, het bestuur van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, jachthaven Atlantica, Manege Oostmoer, modelvliegclub SDGO, de familie van Prooijen, Happy Music, Blis, Fa. Fleuren, alle sponsors, vrijwilligers en natuurlijk Herman en Greet Maas met hun dorpsgenoten van Stad aan ‘t Haringvliet. Gelet op het succes kan het niet anders, dan dat medio april 2018 de 7e editie volgt. Dinsdag 9 mei 2017 om 19:30 uur worden in De Doele in Sommelsdijk door wethouder Tollenaar de cheques uitgereikt aan de besturen van de goede doelen voor deze editie, een AED met buitenkast voor het Rode Kruis Goeree-Overflakkee en een geldbedrag voor het surfproject voor kinderen met een beperking in Ouddorp.