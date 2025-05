Dankzij gulle gevers heeft Gerdien weer een scooter

De Go-FundMe-pagina van Gerdien Hoogmoed uit Melissant is gesloten omdat er meer dan genoeg geld voor een scooter is binnengekomen. Nicole Hoogmoed, de zus van Gerdien, had de donatiepagina aangemaakt, omdat Gerdiens scooter zondagochtend 27 april 2025 was verbrand, na brandstichting bij de bushalte in Sommelsdijk. Als alleenstaande moeder had ze niet de middelen om een andere te kopen, maar ze had de scooter wel nodig om naar haar werk te komen.

Een videreportage hierover was te zien op Omroep Archipel en bij RTV Rijnmond. Er kwamen veel donaties binnen. Genoeg om een nieuwe scooter te kopen.

Inmiddels had Gerdien ook contact met een bedrijf dat een scooter voor haar had, die identiek is aan de scooter die ze had. Deze scooter wordt nu opgeknapt. Er is uiteindelijk meer geld binnengekomen dan verwacht. “Wij zijn erg dankbaar voor de vele reacties en donaties die binnen zijn gekomen”, schrijft de zus van Gerdien. “Zoveel mooie reacties. De steun en het medeleven waren al zo'n mooi cadeau en het opgehaalde bedrag zo hoog. Dankzij jullie is het mogelijk gemaakt dat Gerdien een scooter kan aanschaffen.”

Omdat het opgehaalde bedrag meer is dan wat er nodig was, is de GoFundMe-pagina gesloten. Het bedrag dat over is, zal naar een nog nader te bepalen goed doel gaan. De donateurs worden op de hoogte gehouden.

Door Internetredactie Omroep Archipel