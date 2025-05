Op Goeree-Overflakkee trouwen scheelt je de helft met Rotterdam

Trouwen op Goeree-Overflakkee is duurder geworden, dat blijkt uit een onderzoek van ThePerfectWedding, een verzamelsite van bruiloftsleveranciers.

In 2019 kostte een ceremonie in het gemeentehuis of het Rondeel in Middelharnis tussen maandag en vrijdag nog € 375,-. Wil je je geliefde dit jaar het jawoord geven, dan betaal je € 422,-. Tenzij jullie op zaterdag trouwen. Dan gaat je dat maar liefst € 660,- kosten. In 2022 lag de prijs voor een weekendwedding nog op € 609,-. Daarmee zijn de prijzen met 2,3% gestegen vergeleken met vorig jaar.

Mensen die goedkoper uit willen zijn, zullen voor een doordeweekse ceremonie naar de Hoeksche Waard moeten. Daar betaal je € 396,50. Op Tholen ben je met € 365,- nog goedkoper uit.

Coolsingel

Het huwelijksbootje instappen in Goeree-Overflakkee is wel goedkoper dan in Rotterdam. Daar betaal je op een doordeweekse dag € 775,05 euro. In het weekend ben je nog duurder uit. Dan kost een bezoekje aan het stadhuis op de Coolsingel je € 1379,50. Daar kun je aardig wat bloemstukken en flessen champagne voor kopen. De prijzen zijn in Rotterdam ten opzichte van vorig jaar met 3,4 procent gestegen. Meer dan op Goeree-Overflakkee.

Dat de ceremonies ieder jaar duurder worden, klopt. De prijzen stijgen echter minder hard mee dan de landelijke inflatie. Als je in 2019 de € 375,- neerlegde voor de ceremonie in het gemeentehuis zou dat volgens de inflatie nu € 472,- moeten zijn. Wat dat betreft is trouwen op Goeree-Overflakkee dus eigenlijk goedkoper geworden.

Gratis

Vind je het allemaal te duur, dan kun je ook gratis trouwen. Goeree-Overflakkee biedt op maandagochtend om 09:30 uur en 09:45 uur kosteloze huwelijksvoltrekkingen aan in het gemeentehuis . Deze gratis ceremonies zijn meestal kort en zonder uitgebreide ceremonie of persoonlijke toespraak.

Ook in Rotterdam kun je gratis trouwen. De gemeente biedt kosteloze huwelijksvoltrekkingen aan op maandagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur. Deze ceremonie is kort en zakelijk, zonder toespraak of persoonlijke invulling, en duurt maximaal 10 minuten. Alleen het bruidspaar en twee getuigen mogen aanwezig zijn. Ook een fotograaf mag de ceremonie niet vastleggen, tenzij die ook getuige is.

