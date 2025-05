Nieuwbouwproject Zwanenburghof: senioren in de hoofdrol

Oost West Wonen en Roos Vastgoed & Ontwikkeling hebben de krachten gebundeld voor het nieuwbouwproject Zwanenburghof in Sommelsdijk. Binnen dit project neemt Oost West Wonen 6 levensloopbestendige woningen af voor de seniorendoelgroep. Zo draagt het project bij aan de behoefte aan geschikte en duurzame seniorenhuisvesting op Goeree-Overflakkee. Nu de eerste grond- en sloopwerkzaamheden zijn afgerond, kan de bouw binnenkort van start.

Bouwwerkzaamheden binnenkort van start

"Als projectleider ben ik trots om aan dit project mee te werken. Met de komst van 6 energieneutrale seniorenwoningen, komen er weer reguliere huurwoningen beschikbaar voor nieuwe huurders. Begin juni start Waal Bouw met het boren van de bodembronnen voor de warmtepompen. De verwachte oplevering van de woningen valt in het tweede kwartaal van 2026," vertelt Maarten Blanke, projectleider bij Oost West Wonen.

Sociale en gemeenschappelijke woonomgeving stimuleert ontmoeting

Het Zwanenburghof is geïnspireerd op de historische hofjes en combineert modern wooncomfort met een sociale en gemeenschappelijke woonomgeving. De woningen worden gebouwd rondom een centrale binnentuin met daarin het 'Hofhuis', een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor de bewoners. Het project bestaat uit 5 starterswoningen en 20 woningen voor senioren, waarvan 6 seniorenwoningen zijn bestemd voor de sociale verhuur.

"Met het Zwanenburghof willen we niet alleen een duurzame woonoplossing bieden, maar ook een omgeving creëren waar we ontmoeting en verbinding stimuleren, vertelt Marleen van de Kamp, directeur bestuurder bij Oost West Wonen. Nu ouderen langer thuis wonen en zorgen toenemen, wordt het steeds belangrijker om oog voor elkaar te hebben. Uiteindelijk is het aan de nieuwe bewoners om deze verbinding ook op te zoeken en de voordelen van de gemeenschappelijke woonomgeving te benutten."

De woningen zijn ontworpen door Architectenbureau Born en worden gebouwd volgens het innovatieve WoonSlim-concept van Waal.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel