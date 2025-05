Vier babbeltrucs in korte tijd: politie waarschuwt inwoners

In drie uur tijd zijn woensdagmiddag 7 mei 2025 vier babbeltrucs gepleegd op Goeree-Overflakkee en in Rockanje. De politie waarschuwt inwoners alert te zijn op onbekenden die zich voordoen als medewerkers van de gemeente.

De daders zeggen dat ze het hang- en sluitwerk in huis willen controleren of vragen waar waardevolle spullen bewaard worden. Laat deze mensen niet binnen en bel direct 112.

Volgens de politie is één van de verdachten een vrouw van ongeveer 23 jaar oud. Ze heeft een licht getinte huidskleur, zwart haar en is circa 1,65 meter lang. Ze droeg donkere kleding, waaronder een zwarte broek, zwarte schoenen en een driekwart gewatteerde jas. Ook had ze een petje op met een wit teken op de voorkant. Ze sprak Nederlands met een accent.

Er is mogelijk een kleine grijze auto met deuken betrokken, maar dat is nog niet zeker.

Heb je iets gezien of weet je meer? Neem dan contact op met de politie.

Wees alert, waarschuw ook ouderen in je omgeving, en laat onbekenden niet zomaar binnen – ook niet als ze zeggen van de gemeente te zijn.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel