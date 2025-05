Succesvolle waterboring bij de Buutenplaets

Donderdag 1 mei 2025 was een spannende dag op de Buutenplaets in Ooltgensplaat. Stoere mannen, met zwaar materieel, arriveerden aan de Mariadijk om een put te graven; op zoek naar koel helder water. Deskundigen waren overtuigd dat er water te vinden zou zijn. Maar niemand wist het zeker. En van welke kwaliteit? Voor een hardnekkig probleem van de speeltuin; blauwalgvervuiling van de spettervijver, zou een goede bron dé oplossing zijn. Vrijwilligers en sponsors konden aan het eind van een intensieve werkdag opgelucht ademhalen; ruim voldoende water, van een goede kwaliteit.

Tien jaar geleden kwam de Buutenplaets tot stand door sponsoring en veel vrijwilligerswerk. De waterput stond toen al op het verlanglijstje maar bleek niet in het budget te passen. Gekozen werd de vijver, middels een pomp, vanuit het Volkerak te vullen. Die gok heeft niet goed uitgepakt; het hardnekkige probleem van groene prut bleek zich in een ondiepe vijver, met hogere water temperaturen, al in juli te manifesteren.

In de afgelopen jaren zijn verschillende oplossingen geprobeerd, allen zonder resultaat. Een rietfilter bood geen soelaas. Ook is geprobeerd zelf naar grondwater te boren. Een van de oprichters, Hans Bal, lachend daarover; "Een mooi avontuur maar met 13 meter liepen we vast op kiezel en haalden niets meer dan een nat pak". Met Europese subsidie op plattelands-ontwikkeling LEADER kwam een professionele aanpak in beeld. Een van de ouders bleek betrokken bij een bedrijf in brandputten en wist een vriendenprijs te bedingen. Het waterschap verleende alle medewerking bij de vergunning.

Het was afgelopen donderdag, met schitterend weer, een komen en gaan van betrokkenen die een kijkje kwamen nemen. Zo ook wethouder Berend Jan Bruggeman. Die zegde toe, bij de vernieuwing van de speeltoestellen rond de vijver, een duit in het zakje te doen. Nog enig technisch installatiewerk en de vijver kan gevuld worden voor een zomer vol spetterplezier.

Door Internetredactie Omroep Archipel