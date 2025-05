Evenementen in de regio verplaatst door NAVO-top in Den Haag

Hoewel de NAVO-top eind juni zo’n 50 kilometer verderop plaatsvindt, heeft deze tweedaagse conferentie ook gevolgen voor de regio. Dat blijkt uit onderzoek van de streekomroepen en regionale omroep Rijnmond. Diverse evenementen in de streek zijn naar voren gehaald of uitgesteld, omdat er ten tijde van de top op 24 en 25 juni niet genoeg agenten beschikbaar zijn.

Voor de top komen wereldleiders en ministers uit tientallen landen naar Den Haag. Hiervoor worden agenten uit allerlei korpsen ingezet. Het gaat om de grootste politieoperatie in de Nederlandse geschiedenis. De politie Rotterdam-Rijnmond doet geen uitspraken over het aantal agenten dat vanuit deze streek tijdelijk wordt ‘uitgeleend’ vanwege die top.

“Het vraagt veel capaciteit van de politie”, laat een woordvoerder weten. “Door het nemen van een aantal maatregelen kan de politie-eenheid Rotterdam de basisdienstverlening in stand houden tijdens en rond de top. Daarbij is er ruimte om in die week ook beperkt wijkagenten in de wijk te houden.”

Portdagen

Alle evenementen gewoon door laten gaan is geen optie. De Goereese Portdagen, die traditioneel in het derde weekend van juni plaatsvinden, hebben dit jaar daarvoor geen vergunning gekregen van de gemeente. De organisatie was vanaf het begin op de hoogte dat er vanwege de NAVO-top aanpassingen nodig zouden zijn, maar hield er rekening mee dat het evenement met die wijzigingen gewoon door zou kunnen gaan.

Esther Siegel-Breen, voorzitter van Stichting Goereese Portdagen: “Wij zijn in september begonnen met de organisatie. Toen kregen we al als mededeling vanuit de gemeente dat de NAVO-top er is en dat er aanpassingen moeten worden gedaan in de vergunning. Dus we hadden daar al het programma op aangepast.” Toch kreeg het bestuur in maart te horen dat het evenement helemaal niet door kon gaan in juni. “Dus ja, in het derde weekend van juni, zullen er geen Portdagen zijn. Helaas!”

Opvallend is dat Concert at Sea, op een steenworp afstand op de Brouwersdam, wél door lijkt te gaan. Krijn Tanis, penningmeester van de stichting, reageert terughoudend: “Ik durf niet te zeggen of we echt jaloers zijn erop. Het is natuurlijk wel jammer dat wij niet door kunnen gaan en zij wel. Maar ja, het is een andere regio. Dus we hebben weinig invloed daarop helaas.” Concert at Sea liet weten niet te willen reageren op vragen van de redactie.

De organisatie van de Portdagen heeft het evenement kunnen verplaatsen naar het weekend van 18 september 2025.

Geen overlast

Gemeente Goeree-Overflakkee voorziet geen overlast van de NAVO-top in Den Haag. De politie en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond laten weten dat de burgemeesters ruim van tevoren gewezen zijn op de mindere aanwezigheid van de politiecapaciteit in die periode. Hulpdiensten en gemeenten nemen voorafgaand aan elk kalenderjaar met elkaar de evenementen voor dat jaar door.

Bijspringen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat tijdens de top paraat om eventueel bij te springen in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “We hebben afgestemd met andere veiligheidsregio's en zorgen ervoor dat, mocht er behoefte zijn aan functionarissen uit Rotterdam-Rijnmond in regio Haaglanden, dat de bezetting in Rotterdam gewaarborgd blijft”, laat een woordvoerder weten.

