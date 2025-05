Gouden spelden voor jubilarissen PvdA Goeree-Overflakkee

De Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee heeft twee trouwe leden geëerd voor hun langdurige inzet en betrokkenheid. Dhr. Gerrit Poortvliet uit Ooltgensplaat en mevr. Marianne Verweel uit Melissant zijn beiden maar liefst 50 jaar lid van de PvdA. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum ontvangen zij een gouden speld uit handen van partijgenoot en wethouder Petra 't Hoen.

Het eren van jubilarissen is een waardevolle traditie binnen de PvdA die jaarlijks rond 1 mei, de Dag van de Arbeid, plaatsvindt.

Dhr. Poortvliet is geen onbekende in Ooltgensplaat. In de jaren '90 was hij namens de PvdA wethouder in de voormalige gemeente Oostflakkee. Door de jaren heen is hij zijn linkse idealen trouw gebleven. Mevr. Verweel is eveneens een betrokken partijgenote. Zij volgt de landelijke politiek nog steeds op de voet. Beide jubilarissen hebben waardevolle herinneringen te delen over het verleden van de sociaaldemocratie, maar tonen ook hun betrokkenheid bij de uitdagingen van tegenwoordig.

De feestelijke uitreiking vond plaats in een gemoedelijke sfeer, met koffie en rode rozen. Solidariteit, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid blijven binnen de samenleving belangrijke waarden om voor te vechten, aldus de leden.

