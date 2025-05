Louis Bouwmeester vereeuwigd op geboortehuis in Middelharnis

Het is puur toeval dat Louis Bouwmeester op 5 september 1842 ter wereld kwam op Goeree-Overflakkee. Zijn ouders waren rondreizende acteurs en woonden er niet. Na een optreden, tijdens de kermis op het Soldatenplein, vond de geboorte plaats in het huisje van een viskoopman aan de Oostdijk 43. Tot voor kort herinnerde alleen het Louis Bouwmeesterplein eraan dat de beroemde toneel- en filmacteur in Middelharnis is geboren. Maar daar is op 28 april verandering in gekomen.

Op het geboortehuis van Louis Bouwmeester is nu een plaquette onthuld. "Wij willen de geboorte onder de aandacht brengen, en waar kan dat beter dan op zijn geboortehuis," vertelt de huidige bewoner van het pand, Look J. Boden.

Gedicht

Dit is een initiatief van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, als onderdeel van het grotere project Ebbe en Vloed, waarin de aandacht uitgaat naar grote gebeurtenissen in de eilandelijke geschiedenis. Eerder deze maand is, eveneens in het kader van dit project, een Bevrijdingsboom geplant in Ooltgensplaat. De onthulling van de plaquette aan de Oostdijk werd voorafgegaan door een bijeenkomst in het raadhuis van Middelharnis, waarna het gezelschap lopend richting de Oostdijk ging om de onthulling mee te maken. Een speciale rol was weggelegd voor Look J. Boden, voormalig stadsdichter van Vlaardingen, schrijver van het gedicht dat op de plaquette komt te staan én bewoner van het geboortehuis van Louis Bouwmeester. "Op de plaquette staat ook een tekst: een sonnet in Shakespeare-stijl en wat informatie over de acteur zelf," licht de dichter toe.

Het kleurt de geschiedenis van het eiland

Na het officiële moment kregen bezoekers de kans om het huis ook van binnen te bekijken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die samen met Boden de onthulling verrichtte, benadrukte dat dit eerbetoon aan Bouwmeester belangrijk is voor het eiland. "Het maakt weer een stukje van de geschiedenis duidelijk aan mensen. Dit soort verhalen kleurt het eiland stukje bij beetje steeds meer in," aldus Grootenboer-Dubbelman. "Het is de verdienste van vooral het Streekmuseum, want die zijn constant op zoek naar mooie verhalen uit het verleden die verbinding maken met nu," voegt de burgemeester daaraan toe.

De onthulling op de Oostdijk werd door Boden afgesloten met het gedicht dat op de plaquette is geplaatst, eindigend met de woorden:

Een held zo geliefd in vele lagen

dient voor altijd op handen gedragen.

Door Internetredactie Omroep Archipel