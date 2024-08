14e Humanitair transport van Dirksland naar Oekraïne

Maandagmorgen 5 augustus 2024 vertrok uit Dirksland voor de 14e keer een humanitair transport met hulpgoederen voor Oekraïne. Het transport gaat naar Berehove, een plaats net over de grens met Hongarije. Met het hulptransport worden levensmiddelen en medische hulpmiddelen gebracht bij een depot.

De voedingsmiddelen worden gebruikt in de gaarkeuken, waar vluchtelingen eten bereiden voor andere vluchtelingen die daar aankomen, op zoek naar een veilige plek. Op dit moment wordt voor 400 mensen per dag eten klaargemaakt. Ook worden kant-en-klare maaltijden verder het land in vervoerd naar bijvoorbeeld het frontgebied.



Door Internetredactie Omroep Archipel