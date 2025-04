Havo 3 leerlingen brengen dorp samen

Op donderdag 10 april 2025 voerden Noa Démoed, Senne Jansen en Madelein van der Ham, leerlingen uit havo 3 van de CSG Prins Maurits, een inspirerende schoolopdracht uit binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen op het technasium. Dit vond plaats in het Spectrum Stellendam. Het project, onder de noemer 'Dorp aan Zet', had als doel verschillende doelgroepen binnen de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Noa, Senne en Madelein organiseerden een gezellige high tea met bingo, speciaal voor de bewoners van het Spectrum en vluchtelingen van de boot in de haven van Stellendam.

De opdracht van de gemeente was uitdagend: de leerlingen moesten een manier vinden om diverse groepen mensen met elkaar te verbinden. Hiervoor maakten ze eerst een zorgvuldige analyse van wat de mensen in de omgeving nodig hebben en willen. Naast deze analyse moesten ze ook een draaiboek en een verzoek voor subsidie maken.

Dit initiatief is onderdeel van een groter programma waarbij 40 havo 3-leerlingen van de CSG Prins Maurits in kleine groepjes verschillende activiteiten bedenken. Deze activiteiten worden de komende periode in verschillende dorpen op Goeree-Overflakkee uitgevoerd.

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat mensen samenwerken en elkaar beter leren kennen, zeker in een tijd waarin individualisering toeneemt. Daniëlle Grootenboer en Stefan Baan, de opdrachtgevers vanuit de gemeente, zijn trots op de inzet en het enthousiasme van Noa, Senne en Madelein. Hun werk laat zien hoe jongeren kunnen helpen om de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen.

Door Internetredactie Omroep Archipel