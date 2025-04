Zeven inwoners Goeree-Overflakkee onderscheiden tijdens Lintjesregen

Zeven inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee ontvingen vandaag bij de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. Zes inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Dat is de militaire versie van het burgerlijk ereteken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheidingen uit.

De zogenoemde Lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dat is 25 april 2025. De burgemeesters in alle gemeenten verrassen die dag inwoners die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet. In totaal worden dit jaar bij de Lintjesregen ongeveer 3.425 onderscheidingen uitgereikt.

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een bijzondere inwoner. In stilte wordt vervolgens onderzoek gedaan of de aangevraagde onderscheiding ook kan worden uitgereikt. Tot het moment van uitreiking is de onderscheiding een verrassing voor de gedecoreerde. De gedecoreerden van 2025 zijn:

Kees Koese (Goedereede)

Kees Koese, plaatsvervangend schipper van het KNRM-reddingsstation Stellendam, is al sinds 1989 actief als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. In zijn lange loopbaan heeft hij bijgedragen aan talloze reddingsacties, waarbij meer dan 1000 mensen veilig aan wal zijn gebracht. Koese staat binnen de KNRM bekend om zijn nautische kennis, toewijding en sturende kwaliteiten.

Andreas Hameeteman (Ouddorp)

Andreas Hameeteman is naast restauranthouder al jarenlang een toegewijde vrijwilliger bij KNRM-reddingsstation Ouddorp. Hij begon ruim 30 jaar geleden bij de reddingsbrigade en is inmiddels een ervaren en gewaardeerde opstapper. Hameeteman was betrokken bij vele reddingsacties, van omgeslagen boten tot vermiste kinderen. Ook buiten de acties staat hij klaar, onder meer met proviand en ondersteuning tijdens langdurige inzetten.

Raymond Flohil (Ouddorp)

Raymond Flohil is plaatsvervangend schipper bij het KNRM-reddingsstation en levert al jarenlang een belangrijke bijdrage aan het reddingswerk. Met zijn uitgebreide nautische kennis en ervaring is hij een onmisbare schakel binnen het team. Flohil was betrokken bij talloze reddingsacties en staat bekend om zijn toewijding, moed en inzet voor zowel mensen als dieren in nood.

Akkie Krouwel (Melissant)

Akkie Krouwel zet zich al jarenlang met grote toewijding in voor de lokale gemeenschap. Ze was één van de initiatiefnemers in 2003 voor de dorpsraad Melissant en heeft tot 2013 daar de functie van secretaris vervuld. Daarnaast was ze secretaris bij het Oratoriumkoor. Als voorzitter van stichting De Melishof speelt ze nog steeds een belangrijke rol in het versterken van de sociale samenhang in Melissant en omgeving.

Martin Ista (Sommelsdijk)

Martin Ista wordt door de kerkenraad van de Hervormde Exodusgemeente omschrijven als een echte steunpilaar. En dat al vanaf het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw. Zo is hij al 10 jaar koster. Ista zet zich ook in voor de Voedselbank. Hij is penningmeester en aanwezig bij het uitleveren van pakketten. Eerder was hij vrijwilliger bij Tennisvereniging Menheerse.

Henk Koppelaar (Nieuwe-Tonge)

Henk Koppelaar is als zinkwerker ook korporaal bij een reservisteneenheid van de Koninklijke Landmacht. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Nieuwe-Tonge als plaatsvervangend koster en lid van de zendingscommissie. Ook is hij betrokken bij buurtpreventie en de organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking. Zijn inzet, verantwoordelijkheid en betrokkenheid maken hem tot een waardevolle kracht in de gemeenschap.

Petra ’t Hoen (Oude-Tonge)

Petra ’t Hoen heeft meer dan 25 jaar politieke ervaring op Goeree-Overflakkee en werkte 15 jaar als schoolleider. Ze begon in 2000 als raadslid bij de gemeente Oostflakkee. In 2013 werd ze namens de PvdA lid van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Begin maart nam ze afscheid van de gemeenteraad als raadslid, om (vervangend) wethouder te worden. Ze staat bekend om haar verbindende aanpak en oplossingsgerichtheid.

Verhaal over samenleving

Een Koninklijke onderscheiding is een persoonlijke erkenning en een eer. Maar een lintje vertegenwoordigt meer dan dat. Een lintje zegt iets over de individuele inzet en toewijding van iemand. Maar elk lintje vertelt ook een verhaal over de samenleving. Nederland is, aldus het CBS, Europees kampioen vrijwilligerswerk. De lintjes vertellen over een maatschappij waarin mensen voor elkaar klaarstaan, waar we elkaars inzet waarderen en het goede in de ander zien.

