Grootschalige renovatie van havens op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee, bekend om haar waterrijke karakter, telt een groot aantal havens. Veel van deze havens en bijbehorende kanaalconstructies verkeren in een staat die de komende jaren aanzienlijk onderhoud vereist. In totaal gaat het om veertien havens op het eiland: tien gemeentelijke havens en vier in beheer van Waterschap Hollandse Delta.

De omvang van de benodigde investeringen was voor de gemeenteraad aanleiding om opdracht te geven voor het opstellen van een Masterplan Havens. Dit plan werd op 6 maart 2025 officieel vastgesteld. De uitvoering van het plan zal de komende jaren gefaseerd plaatsvinden, met als doel veilige, duurzame en toekomstbestendige havens. "De hoogste prioriteit ligt bij de waterveiligheid, met nadruk op de haven van Herkingen en de sluizen van Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet," aldus wethouder Henk van Putten. "Daar is de situatie het meest urgent."

Grote investering in de toekomst

De gemeente benadrukt het belang van samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Per haven wordt een voorkeursvariant uitgewerkt en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Naast behoud van de historische waarde van de havens, richt het plan zich op een duurzame toekomst. De totale investering bedraagt circa 77 miljoen euro. Hiermee worden onder meer kademuren vervangen, sluizen gerenoveerd en verduurzamingsmaatregelen getroffen. "Het is een aanzienlijke investering en we kunnen niet alles tegelijk aanpakken, maar dit werk móet gebeuren," zegt projectmanager Chris Baggerman.

Waterschap treedt terughoudend op

Waterschap Hollandse Delta heeft laten weten voorlopig geen prioriteit te geven aan het herstel van de vier havens onder hun beheer op Goeree-Overflakkee. Concrete plannen voor het haventje bij Battenoord, waarover de plaatselijke watersportvereniging eerder in gesprek ging, blijven vooralsnog uit. De vereniging heeft de hoop uitgesproken om de haven nieuw leven in te blazen en weer tot een bruisend middelpunt te maken.

Met het Masterplan Havens zet Goeree-Overflakkee een belangrijke stap richting een toekomst waarin de havens niet alleen veilig en functioneel zijn, maar ook bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het eiland. De komende jaren zullen bepalend zijn voor het behoud van dit nautisch erfgoed.

Door Internetredactie Omroep Archipel