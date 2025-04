Connexxion biedt voordelig busvervoer op Koningsdag

Op Koningsdag, zaterdag 26 april 2025, maakt Connexxion, onderdeel van Transdev, het extra aantrekkelijk om eropuit te gaan met het openbaar vervoer. Reizigers die gebruikmaken van hun betaalpas of telefoon om in- en uit te checken, betalen slechts € 3,65 voor al hun busritten, ongeacht de duur of lengte van de trip. Er is geen voorafgaande registratie nodig; reizigers kunnen eenvoudig van deze speciale tariefregeling profiteren.

Het gebruik van betaalpassen of smartphones om te betalen in het openbaar vervoer wordt steeds populairder onder reizigers, daar het reizen vereenvoudigt en het gebruik van contant geld elimineert. De actie is geldig gedurende de hele dag op alle dagdiensten van Connexxion/Transdev.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel