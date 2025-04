Engelstalig bijna als een Native Speaker

Tien leerlingen van de CSG Prins Maurits zijn in vwo 3 gestart met Cambridge English First (FCE). Dit is een van de meest populaire Cambridge English-kwalificaties. Daarna zijn ze gemotiveerd doorgegaan met Cambridge English Advanced (CAE) en hebben nu het hoogste niveau behaald met Cambridge English Proficiency (CPE).

Het proficiency-certificaat laat zien dat de leerling het Engels bijna als een native speaker onder de knie heeft en in een internationale omgeving kan studeren en werken.

Bij de certificaatuitreiking hebben ze ook het boek 'Misreading scripture with western eyes' gehad met daarin 'An Irish Blessing'. Het boek krijgen ze, omdat het beheersen van de taal ook uitnodigt tot het leren en begrijpen van culturen. Zeker de Bijbelse cultuur verdient het volgens de school om bestudeerd te worden.

De geslaagden zijn van links naar rechts: Fransjeska Buijze, Lenno v.d. Bok, Elise v. Heinsberg, Vera Akershoek, Hannah Anker, Jet van Putten, mevrouw Heij, Lieke Goudzwaard, Gerlize Troost, Nathasja Kieviet, Thirza van Heemst.

